'वो मुझे दिखाएगा...'Akshaye Khanna के बड़े भाई ने नहीं देखी उनकी फिल्म धुरंधर, दिया ये जवाब

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) के लिए साल 2025 बेहद शानदार रहा। उनकी फिल्म धुरंधर ने कमाल कर दिया और मूवी से उनका किरदार और FA9LA गाना बेहद पॉपुलर हुए। आदित्य धर निर्देशित इस मूवी में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया और दर्शकों ने उनके शानदार अभिनय को खूब सराहा।

बहरीन का यह गाना तो मानो एक तरह का एंथम बन गया। हर कोई रील्स में इसे इस्तेमाल करने लगा। इसके बाद महीने के अंत में अक्षय विवादों में घिर गए जब खबर आई कि अक्षय पर स्टारडम सवार है और इस वजह से उन्होंने 'दृश्यम 3' छोड़ दी है।

भाई ने अक्षय के लिए नहीं किया पोस्ट एक मीडिया पोर्टल ने निर्माता कुमार मंगत पाठक से इस बारे में बातचीत की जहां उन्होंने बताया कि अक्षय ने कॉन्ट्रेक्ट साइन किया था और कुछ एडवांस भी ले चुके थे लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिल्म छोड़ दी। इसी बीच, मीडिया के एक वर्ग ने यह भी खबर फैलाई कि अक्षय खन्ना और उनके भाई राहुल खन्ना के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि सोशल मीडिया पर इतने सक्रिय होने के बावजूद राहुल ने 'धुरंधर' में अक्षय के अभिनय के बारे में कुछ भी पोस्ट नहीं किया है।