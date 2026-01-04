'वो मुझे दिखाएगा...'Akshaye Khanna के बड़े भाई ने नहीं देखी उनकी फिल्म धुरंधर, दिया ये जवाब
अक्षय खन्ना के लिए साल 2025 'धुरंधर' फिल्म के साथ शानदार रहा, जिसमें उनके रहमान डकैत के किरदार और 'FA9LA' गाने को खूब सराहा गया। हालांकि, ब ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) के लिए साल 2025 बेहद शानदार रहा। उनकी फिल्म धुरंधर ने कमाल कर दिया और मूवी से उनका किरदार और FA9LA गाना बेहद पॉपुलर हुए। आदित्य धर निर्देशित इस मूवी में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया और दर्शकों ने उनके शानदार अभिनय को खूब सराहा।
बहरीन का यह गाना तो मानो एक तरह का एंथम बन गया। हर कोई रील्स में इसे इस्तेमाल करने लगा। इसके बाद महीने के अंत में अक्षय विवादों में घिर गए जब खबर आई कि अक्षय पर स्टारडम सवार है और इस वजह से उन्होंने 'दृश्यम 3' छोड़ दी है।
भाई ने अक्षय के लिए नहीं किया पोस्ट
एक मीडिया पोर्टल ने निर्माता कुमार मंगत पाठक से इस बारे में बातचीत की जहां उन्होंने बताया कि अक्षय ने कॉन्ट्रेक्ट साइन किया था और कुछ एडवांस भी ले चुके थे लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिल्म छोड़ दी। इसी बीच, मीडिया के एक वर्ग ने यह भी खबर फैलाई कि अक्षय खन्ना और उनके भाई राहुल खन्ना के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि सोशल मीडिया पर इतने सक्रिय होने के बावजूद राहुल ने 'धुरंधर' में अक्षय के अभिनय के बारे में कुछ भी पोस्ट नहीं किया है।
यह भी पढ़ें- 588 करोड़ कमाने वाली फिल्म के ऑडिशन में ही फेल हो गए थे Akshaye Khanna, आज भी पछता रहे 'धुंरधर' के 'रहमान डकैत'
अक्षय खन्ना के भाई ने जताया विश्वास
वहीं जब एक भाई इतना वायरल हो रहा है तो दूसरे वाले से इस बारे में जानने की कोशिश की गई। 21 दिसंबर मिड-डे ने इस बारे में एक रिपोर्ट की जिसमें एक इंटरव्यू में राहुल खन्ना ने धुरंधर और अक्षय के वायरल लुक के बारे में बात की। अक्षय के भाई राहुल ने बताया कि उन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी लेकिन उन्होंने पूरा विश्वास जताया कि अक्षय इस किरदार को निभाते हुए बेहद शानदार दिख रहे होंगे।
राहुल ने इस पर बात करते हुए आगे कहा- मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है और मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो मुझे ये फिल्म दिखाए। लेकिन वो जो भी पहनते हैं उन पर अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे ही दिख रहे होंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।