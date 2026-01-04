Youtube पर 'धुरंधर' के इस गाने को मिले 100M व्यूज, सुनते ही थिरकने लगेंगे पैर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की 'धुरंधर' को रिलीज हुए एक महीने पूरा होने वाला है इसका खुमार उतरने का नाम नहीं ले रहा है। बॉक्स ऑफिस पर रोजाना करोड़ों छापने से लेकर अक्षय खन्ना के क्रेज तक, संजय दत्त की एंट्री से लेकर इसके गाने तक सबकुछ सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। अब इसके एक गाने ने धूम मचा दी है जिसे यूट्यूब पर 100 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है। अब तक गाने के व्यूज 101 मिलियन हो चुके हैं।

'धुरंधर' ने कमाए 800 करोड़? रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन जैसे कलाकारों से सजी फिल्म धुरंधर भारत ही नहीं दुनियाभर में बंपर कमाई कर रही है। फिल्म भारत में लगभग 800 करोड़ कमा चुकी है और दुनियाभर में 1200 करोड़ के करीब पहुंच गई है। फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही ये शानदार आंकड़े नहीं छू रही बल्कि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी इसके गाने, स्टार्स की एंट्री सबकुछ मचा रहे हैं।