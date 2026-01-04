Dhurandhar Box Office: महीना पूरा होते ही धुरंधर के नाम दर्ज हुई एक और उपलब्धि, सबके भाव पड़ गए फीके

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। "घायल हूं इसलिए घातक हूं"... फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) का ये डायलॉग इसकी अभी तक की जर्नी पर एकदम फिट बैठता है। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और तब से लेकर अभी तक इसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है।

रिलीज के एक महीने के भीतर ही फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर एक कीर्तीमान स्थापित किया है। एक फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर 28 करोड़ रुपये से ओपनिंग की थी तब किसी को यकीन नहीं था कि वो इतना कमाल दिखाएगी। हालांकि रियल स्टोरी से रिलेशन और आदित्य धर के डायरेक्शन ने फिल्म में वो चिंगारी ला दी।

कितना हुआ रविवार का कलेक्शन? दूसरा मूवी की स्टार कास्ट भी काफी धांसू थी और हर एक किरदार का स्क्रीन टाइम काफी अच्छे से सेट किया गया था। अब इस मूवी ने एक और उपलब्धि हासिल करते हुए बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म ने भारत में पहले सप्ताह में 218 करोड़ रुपये, दूसरे सप्ताह में 261.5 करोड़ रुपये, तीसरे सप्ताह में 188.3 करोड़ और चौथे सप्ताह में 115.70 करोड़ रुपये की कमाई की। वहीं सैकनिल्क के आंकड़े के मुताबिक शनिवार को धुरंधर का कलेक्शन 11.75 करोड़ रुपये रहा और रविवार को इसने 12.60 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। जिससे इसका घरेलू कुल कलेक्शन 800 करोड़ से अधिक हो चुका है। वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में फिल्म ने 1186.25 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया है।