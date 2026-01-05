Dhurandhar मूवी में अक्षय खन्ना की तारीफ होने पर राकेश बेदी ने दिया रिएक्शन, बोले- 'वह हमेशा गेम में रहे हैं'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय खन्ना ने धुरंधर मूवी (Dhurandhar) मूवी में रहमान डकैत की भूमिका निभाई थी। फिल्म जैसे ही रिलीज हुई, इंटरनेट पर एक्टर छा गए थे। उनके डांसिंग मूव्स से लेकर एक्शन तक... फिल्म के लिए अभिनेता को खूब लाइमलाइट और तारीफ मिली। कुछ लोगों ने कहा कि यह अक्षय खन्ना के लिए एक कमबैक मोमेंट है। हालांकि, राकेश बेदी ऐसा नहीं मानते हैं।

दरअसल, राकेश बेदी का मानना है कि अक्षय खन्ना हमेशा से ही गेम में रहे हैं। उन्होंने कभी इंडस्ट्री से किनारा ही नहीं किया था। उनका कहना है कि वह और अक्षय लगातार काम कर रहे हैं। उनकी कुछ फिल्में चलती हैं और कुछ नहीं।

अक्षय खन्ना को लेकर क्या बोले राकेश बेदी? हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में राकेश बेदी ने कहा, "अक्षय हमेशा से ही गेम में रहे हैं। उन्होंने इसे कभी नहीं छोड़ा। उनकी और हमारी फिल्में लगती रहती हैं, कोई कम चलती है, कोई ज्यादा चलती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इंडस्ट्री से बाहर हो गए हैं।"

धुरंधर की सक्सेस से गदगद राकेश बेदी आदित्य धर की फिल्म धुरंधर हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई है। मूवी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ से ऊपर कारोबार किया है, वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। फिल्म की सफलता पर राकेश ने अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, "जिंदगी में एक बार सफलता मिलती है। अभी आप देखिए, जैसी बाहुबली थी। बहुत कोशिश की लेकिन प्रभास के लिए तो वही दोबारा रिपीट नहीं हुआ।"