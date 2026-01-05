साउथ की ब्लॉकबस्टर का Dhurandhar ने किया शिकार, वर्ल्डवाइड कमाई में चटा दी धूल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रिलीज का पहला महीना शानदार तरीके से पूरा करने वाली धुरंधर के बारे में चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की इस मूवी ने अपनी दावेदारी पेश की है और पूरे महीने भर-भर के नोट छापे हैं। रिलीज का 31वां दिन धुरंधर के लिए काफी अच्छा रहा और वर्ल्डवाइड कमाई के मामले में इस दिन धुरंधर ने साउथ सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर मूवी का परास्त कर दिया है।

ऐसे में आइए जानते हैं कि बॉलीवुड मूवीज के बाद अब धुरंधर ने साउथ की किस ब्लॉकबस्टर मूवी का शिकार किया है और ग्लोबली कलेक्शन में पछाड़ा है। धुरंधर के आगे पस्त हुई ये साउथ मूवी धुरंधर की रिलीज को 31 दिनों का समय बीत गया है। बीता रविवार कमाई के मामले में इस मूवी के काफी लाभदायक साबित हुआ। पांचवें रविवार को धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 13.50 करोड़ का कारोबार किया, जबकि वर्ल्डवाइड इसकी कमाई का ये आंकड़ा 20 करोड़ से अधिक रहा।