साउथ की ब्लॉकबस्टर का Dhurandhar ने किया शिकार, वर्ल्डवाइड कमाई में चटा दी धूल
फिल्म धुरंधर कमाई के मामले में हर रोज नए कीर्तिमान रचते हुए आगे बढ़ रही है। बॉलीवुड फिल्मों का खात्मा करने के बाद अब रणवीर सिंह की धुरंधर ने साउथ सिने ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रिलीज का पहला महीना शानदार तरीके से पूरा करने वाली धुरंधर के बारे में चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की इस मूवी ने अपनी दावेदारी पेश की है और पूरे महीने भर-भर के नोट छापे हैं। रिलीज का 31वां दिन धुरंधर के लिए काफी अच्छा रहा और वर्ल्डवाइड कमाई के मामले में इस दिन धुरंधर ने साउथ सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर मूवी का परास्त कर दिया है।
ऐसे में आइए जानते हैं कि बॉलीवुड मूवीज के बाद अब धुरंधर ने साउथ की किस ब्लॉकबस्टर मूवी का शिकार किया है और ग्लोबली कलेक्शन में पछाड़ा है।
धुरंधर के आगे पस्त हुई ये साउथ मूवी
धुरंधर की रिलीज को 31 दिनों का समय बीत गया है। बीता रविवार कमाई के मामले में इस मूवी के काफी लाभदायक साबित हुआ। पांचवें रविवार को धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 13.50 करोड़ का कारोबार किया, जबकि वर्ल्डवाइड इसकी कमाई का ये आंकड़ा 20 करोड़ से अधिक रहा।
यह भी पढ़ें- Dhurandhar मूवी में अक्षय खन्ना की तारीफ होने पर राकेश बेदी ने दिया रिएक्शन, बोले- 'वह हमेशा गेम में रहे हैं'
इस आधार पर अब दुनियाभर में धुरंधर का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 1240 करोड़ के पार पहुंच गया है और इस हिसाब से धुरंधर ने साउथ सिनेमा के लोकप्रिय निर्देशक एस.एस. राजामौली की फिल्म आर आर आर को पटखनी दी है।
आईएमडीबी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली राम चरण और जूनियर एनटीआर स्टारर आर आर आर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी रही। इसने वर्ल्डवाइड 1230 करोड़ की कमाई की थी और इस आधार पर धुरंधर अब आर आर आर से काफी आगे निकल गई है। इसके साथ ही हिंदी सिनेमा की फिल्म इस बार साउथ सिनेमा पर भारी पड़ी है।
Marking a month of unprecedented dominance 🔥💥— Jio Studios (@jiostudios) January 5, 2026
Book your tickets.
🔗 - https://t.co/cXj3M5DFbc#Dhurandhar Making Records Worldwide.@RanveerOfficial #AkshayeKhanna @duttsanjay @ActorMadhavan @rampalarjun #SaraArjun @bolbedibol @AdityaDharFilms #JyotiDeshpande @LokeshDharB62… pic.twitter.com/pRyE5G49cm
धुरंधर बनाएगी और रिकॉर्ड
जिस तरह से धुरंधर की कमाई का सिलसिला चल रहा है, उसके आधार पर आने वाले दिनों में निर्देशक आदित्य धर की ये मूवी कई और फिल्मों का शिकार करती हुई नजर आ सकती है, साथ ही नए कीर्तिमान भी स्थापित करती दिख सकती है। फिलहाल धुरंधर हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एकमात्र फिल्म बन चुकी है।
यह भी पढ़ें- Dhurandhar Box Office Collection Day 31: बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की सरकार, 31वें दिन कमाई से पलट दिया पूरा गेम
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।