Dhurandhar Box Office Collection Day 32: धुरंधर का खेल खत्म! 32वें दिन हुई सबसे कम कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Dhurandhar Box Office Collection Day 32: हाल ही में फिल्म धुरंधर ने अपनी रिलीज का पहली महीना पूरा किया है। पिछले एक महीने से बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार प्रदर्शन करने वाली रणवीर सिंह की इस स्पाई थ्रिलर की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है।

रिलीज के 32वें दिन धुरंधर की कमाई में काफी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके आंकड़े काफी हद तक हैरान करने वाले हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि रिलीज के पांचवें सोमवार को धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ है।

धुरंधर की कमाई में आई गिरावट हिंदी सिनेमा की सबसे सफलतम मूवी बनने के बाद धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। लेकिन 32वें दिन की कमाई के आंकड़े अब कुछ और कहानी बयां कर रहे है। जो मूवी पिछले एक महीने से वीक डे में भी लगातार डबल डिजिट में नोट छाप रही थी और उसका बिजनेस सिंगल डिजिट में आ गया है।

इस आधार पर ये साफ कहा जा सकता है कि अब बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की रफ्तार थमने वाली है और धीरे-धीरे इसका खेल भी खत्म हो जाएगा। गौर किया जाए धुरंधर के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो वह 824 करोड़ पार पहुंच गया है। माना जा रहा है कि फिल्म का लाइफटाइम बिजनेस 850 करोड़ के करीब तक जा सकता है। बता दें कि धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर लगातार 28 दिनों तक डबल डिजिट में कमाई करने का एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है।