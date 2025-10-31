मौत से पहले Zubeen Garg ने लिखा था ये नोट, पत्नी बोलीं- 'मुझे सांस लेने का मन नहीं...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'या अली' सिंगर जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) अब इस दुनिया में नहीं हैं। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में सिंगर का निधन हो गया था। इस घटना के डेढ़ महीने बाद भी मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। हत्या या दुर्घटना... आखिर जुबीन की जान कैसे गई? पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है।

जुबीन गर्ग के मौत की गुत्थी सुलझाने और आरोपियों को सजा दिलाने की मुहिम उनके फैंस भी सोशल मीडिया पर चला रहे हैं। यही नहीं, सिंगर की पत्नी गरिमा गर्ग (Garima Garg) ने भी एक बार फिर पति की मौत मामले में बड़े सवाल उठाए हैं।