Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौत से पहले Zubeen Garg ने लिखा था ये नोट, पत्नी बोलीं- 'मुझे सांस लेने का मन नहीं...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 10:46 AM (IST)

    Zubeen Garg Death Reason: जाने-माने सिंगर जुबीन गर्ग के जाने से अभी भी उनके फैंस उभर नहीं पाए हैं। उनकी पत्नी गरिमा गर्ग आए दिन जुबीन को लेकर अपनी भावनाओं को जाहिर करती रहती हैं। अब उन्होंने जुबीन के उस नोट को शेयर किया है जो उन्होंने मौत से पहले लिखा था। 

    prefferd source google
    Hero Image

    जुबीन गर्ग ने आखिरी बार लिखा था ये नोट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'या अली' सिंगर जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) अब इस दुनिया में नहीं हैं। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में सिंगर का निधन हो गया था। इस घटना के डेढ़ महीने बाद भी मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। हत्या या दुर्घटना... आखिर जुबीन की जान कैसे गई? पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जुबीन गर्ग के मौत की गुत्थी सुलझाने और आरोपियों को सजा दिलाने की मुहिम उनके फैंस भी सोशल मीडिया पर चला रहे हैं। यही नहीं, सिंगर की पत्नी गरिमा गर्ग (Garima Garg) ने भी एक बार फिर पति की मौत मामले में बड़े सवाल उठाए हैं।

    जुबीन गर्ग ने लिखा था ये नोट

    दरअसल, जुबीन गर्ग की आखिरी मूवी रोई रोई बिनले (Roi Roi Binale) की रिलीज के बीच उनकी पत्नी गरिमा गर्ग ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में सिंगर का लिखा हुआ नोट भी है, जो उन्होंने मौत से ठीक चार दन पहले यानी 15 सितंबर को अपने चाहने वालों के लिए लिखा था।

    इस हाथ से लिखे नोट में जुबीन गर्ग ने कहा था, "इंतजार, थोड़ा और इंतजार... मेरी नई फिल्म आ रही है। आकर इसे देखना जरूर। ढेर सारा प्यार, जुबीन दा।"

    यह भी पढ़ें- पाकिस्तान में सिंगर Zubeen Garg को दिया गया स्पेशल ट्रिब्यूट, कराची कॉन्सर्ट में गूंजा 'या अली' गाना

     

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Garrima Saikia Garg (@garima.s.garg)

    पत्नी ने पूछे जुबीन से जुड़े बड़े सवाल

    इस पोस्ट को शेयर करते हुए जुबीन की पत्नी ने कैप्शन में लिखा, "आपने 15 सितंबर को जो चिट्ठियां लिखीं, अपने प्यारे लोगों से एक प्यार भरी अपील। हर शब्द दिल को छू जाता है गोल्डी। लेकिन इन सबके बीच खाली सीने में जलन हो रही है। एक और सवाल - 19 सितंबर को क्या हुआ? कैसे, क्यों? मुझे नहीं पता कि शांति कहां है लेकिन जब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिल जाता, मुझे सांस लेने का मन नहीं कर रहा।"

    फिलहाल, जुबीन गर्ग मौत मामले में जांच चल रही है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सिंगर के निधन के बाद ऐसी खबरें थीं कि डूबने के चलते उनकी मौत हुई थी।

    यह भी पढ़ें- 'मौत वाले दिन क्या...' Zubeen Garg की पत्नी गरिमा सैकिया का दावा, सिंगर ने पीएसओ को दिए थे पैसे