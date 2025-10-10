Zubeen Garg Death: जुबीन गर्ग के निजी सुरक्षा अधिकारियों की गिरफ्तारी, खातों से किया गया लाखों का लेन-देन
सिंगापुर में गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में दो निजी सुरक्षा अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। असम पुलिस ने सुरक्षा में तैनात दो पीएसओ को निलंबित कर दिया, क्योंकि उनके खातों में लाखों के संदिग्ध लेन-देन पाए गए। इस मामले में पहले भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें महोत्सव के आयोजक और गायक के संबंधी शामिल हैं। जुबीन गर्ग का निधन 19 सितंबर को सिंगापुर में हुआ था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जुबीन गर्ग के दो निजी सुरक्षा अधिकारियों (पीएसओ) को पिछले महीने सिंगापुर में गायक की मौत के मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया।
एक अधिकारी ने बताया कि जुबीन गर्ग की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से नियुक्त किए गए दो निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) नंदेश्वर बोरा और परेश बैश्य को असम पुलिस ने मंगलवार को कई बार पूछताछ के बाद निलंबित कर दिया। उनके बैंक खातों के माध्यम से कई लाख रुपये के वित्तीय लेन-देन किए गए, जिससे संदेह उत्पन्न हुआ।
अब तक इतने लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी
इस गिरफ्तारी के साथ गर्ग की मौत के संबंध में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले, पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के आयोजक श्यामकानू महंता, गायक के चचेरे भाई संदीपन गर्ग, उनके प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा, संगीतकार शेखरज्योति गोस्वामी और गायक अमृतप्रवा महंता को गिरफ्तार किया गया था।
19 सिंतबर को हुई थी जुबीन की मौत
असम के लोगों के लिए एक सांस्कृतिक प्रतीक की हैसियत रखने वाले जुबीन गर्ग का विगत 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय निधन हो गया था। वह पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में भाग लेने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देश गए थे।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
