Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Zubeen Garg Death: जुबीन गर्ग के निजी सुरक्षा अधिकारियों की गिरफ्तारी, खातों से किया गया लाखों का लेन-देन 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Prathapsingh
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 05:22 PM (IST)

    सिंगापुर में गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में दो निजी सुरक्षा अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। असम पुलिस ने सुरक्षा में तैनात दो पीएसओ को निलंबित कर दिया, क्योंकि उनके खातों में लाखों के संदिग्ध लेन-देन पाए गए। इस मामले में पहले भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें महोत्सव के आयोजक और गायक के संबंधी शामिल हैं। जुबीन गर्ग का निधन 19 सितंबर को सिंगापुर में हुआ था।

    prefferd source google
    Hero Image

    सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले की जांच जारी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जुबीन गर्ग के दो निजी सुरक्षा अधिकारियों (पीएसओ) को पिछले महीने सिंगापुर में गायक की मौत के मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया।

    एक अधिकारी ने बताया कि जुबीन गर्ग की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से नियुक्त किए गए दो निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) नंदेश्वर बोरा और परेश बैश्य को असम पुलिस ने मंगलवार को कई बार पूछताछ के बाद निलंबित कर दिया। उनके बैंक खातों के माध्यम से कई लाख रुपये के वित्तीय लेन-देन किए गए, जिससे संदेह उत्पन्न हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब तक इतने लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी

    इस गिरफ्तारी के साथ गर्ग की मौत के संबंध में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले, पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के आयोजक श्यामकानू महंता, गायक के चचेरे भाई संदीपन गर्ग, उनके प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा, संगीतकार शेखरज्योति गोस्वामी और गायक अमृतप्रवा महंता को गिरफ्तार किया गया था।

    19 सिंतबर को हुई थी जुबीन की मौत

    असम के लोगों के लिए एक सांस्कृतिक प्रतीक की हैसियत रखने वाले जुबीन गर्ग का विगत 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय निधन हो गया था। वह पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में भाग लेने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देश गए थे।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें: फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा जुबीन गर्ग का नया सॉन्ग 'मुर मोन', वीडियो में किसे देखकर नाराज हुए लोग?