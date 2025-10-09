फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा जुबीन गर्ग का नया सॉन्ग 'मुर मोन', वीडियो में किसे देखकर नाराज हुए लोग?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के सुपरस्टार जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई रोई बिनाले' से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जुबीन की मृत्यु से जुड़े मामले में गिरफ्तार उनके बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी, मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और सह-गायिका अमृत प्रभा महंत के फुटेज को फिल्म से हटाने का फैसला लिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह फैसला फैन्स की तीखी प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया पर भारी विरोध के बाद लिया गया। निर्देशक राजेश भूयान ने बुधवार को घोषणा की कि वह जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह कदम उठा रहे हैं। 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली यह फिल्म जुबीन के प्रशंसकों के लिए बेहद खास है। इसमें वह एक नेत्रहीन किरदार में हैं।

रिलीज होते ही वायरल हो गया गाना फिल्म का गाना 'मुर मोन' यूट्यूब पर रिलीज होते ही वायरल हो गया, लेकिन इसमें शेखर ज्योति गोस्वामी की मौजूदगी ने फैन्स का गुस्सा भड़का दिया। भूयान ने कहा, "हम शेखर के फुटेज को हटा रहे हैं क्योंकि जनता ने इस पर आपत्ति जताई है। ज़ुबीन ने कभी भी लोगों को नाराज़ करने वाला काम नहीं किया। वह हमेशा जनता के साथ थे और उनके लिए बोले।"

विवादित किरदारों का फिल्म में योगदान शेखर, सिद्धार्थ और अमृत प्रभा का फिल्म में कोई बड़ा किरदार नहीं था। 'मुर मोन' गाने में शेखर एक रिकॉर्डिस्ट के रूप में नज़र आए, जबकि सिद्धार्थ ने इवेंट मैनेजमेंट मैनेजर और अमृत प्रभा ने डांस आर्टिस्ट के तौर पर हिस्सा लिया था।

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, भूयान ने बताया कि इन तीनों से जुड़े सभी दृश्यों को फिल्म से हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "उनके विचार और राय हमारे साथ नहीं मेल खाते। ज़ुबीन की फिल्म में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है।"