'मौत वाले दिन क्या...' Zubeen Garg की पत्नी गरिमा सैकिया का दावा, सिंगर ने पीएसओ को दिए थे पैसे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर असमिया सिंगर जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को निधन हो गया था। सिंगर के निधन के इतने दिन बाद ही उनकी मौत से जुड़ी गुत्थी नहीं सुलझ पा रही है। जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने गुरुवार को कहा कि गायक ने अपने दो निजी सुरक्षा अधिकारियों (पीएसओ) को कुछ पैसे दिए थे और इस संबंध में जांच चल रही है। पुलिस द्वारा उनके खातों से 1.1 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय लेनदेन का पता चलने के बाद दोनों पीएसओ नंदेश्वर बोरा और प्रबीन बैश्य को निलंबित कर दिया गया है। गरिमा ने संवाददाताओं को बताया कि जुबीन ने अपने सामाजिक कार्यों के लिए पीएसओ को पैसे दिए थे।

