    'मौत वाले दिन क्या...' Zubeen Garg की पत्नी गरिमा सैकिया का दावा, सिंगर ने पीएसओ को दिए थे पैसे

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 09:34 PM (IST)

    Zubeen Garg Death Probe: असमिया गायक जुबीन गर्ग की मौत की चल रही जांच के बीच, उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने गुरुवार को नया खुलासा किया। गरिमा ने कहा कि दिवंगत गायक ने अपने दो निजी सुरक्षा अधिकारियों (पीएसओ) को पैसे दिए थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, गरिमा ने कहा कि जुबीन ने अपने सामाजिक कार्यों के लिए पीएसओ को कुछ पैसे दिए थे।

    जुबीन गर्ग का स्कूबा डाईविंग के दौरान हुआ था निधन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर असमिया सिंगर जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को निधन हो गया था। सिंगर के निधन के इतने दिन बाद ही उनकी मौत से जुड़ी गुत्थी नहीं सुलझ पा रही है। जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने गुरुवार को कहा कि गायक ने अपने दो निजी सुरक्षा अधिकारियों (पीएसओ) को कुछ पैसे दिए थे और इस संबंध में जांच चल रही है। पुलिस द्वारा उनके खातों से 1.1 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय लेनदेन का पता चलने के बाद दोनों पीएसओ नंदेश्वर बोरा और प्रबीन बैश्य को निलंबित कर दिया गया है। गरिमा ने संवाददाताओं को बताया कि जुबीन ने अपने सामाजिक कार्यों के लिए पीएसओ को पैसे दिए थे।

    हमें जानना है क्या हुआ था?

    उन्होंने कहा कि पीएसओ के पास सभी बैंक स्टेटमेंट हैं और उन्होंने विभिन्न लेनदेन के बारे में एक डायरी भी बनाई थी। गरिमा ने कहा कि उन्हें जुबीन के वित्तीय लेन-देन की जानकारी नहीं थी, इसलिए यह सवाल मुझसे नहीं पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। हम बस यह जानना चाहते हैं कि जुबीन की मृत्यु के दिन उनके साथ क्या हुआ था।

    धमकी मिलने पर रखे गए थे पीएसओ

    गौरतलब है कि निलंबित पीएसओ लंबे समय से गायक के साथ थे। लगभग एक दशक पहले प्रतिबंधित उग्रवादी समूह उल्फा द्वारा जुबिन को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद असम पुलिस ने उन्हें उनके साथ अटैच कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने पीएसओ के बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताएं पाई है। एक पीएसओ के खाते में 70 लाख रुपये और दूसरे के खाते में 45 लाख रुपये दिखाई दिए, जो उनकी आय के ज्ञात स्त्रोतों से कहीं अधिक है, इसीलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है।

