पंजाबी गायक राजवीर सिंह जावंदा के निधन पर SKM ने जताया शोक

जागरण संवाददाता, सिरसा। संयुक्त किसान मोर्चा गैर-राजनीतिक इंद्रजीत सिंह कोटबुढ़ा, सुखजीत सिंह हरदोझंडे, सुखजिंदर सिंह खोसा, लखविंदर सिंह औलख, गुरिंदर सिंह भंगू, सतनाम सिंह हरिके, बचित्र सिंह कोटला ने पंजाबी लोक गायक राजवीर सिंह जावंदा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि इस नश्वर संसार को अलविदा कहने से पंजाबी मां बोली को अपूरणीय क्षति हुई है। किसान नेताओं ने कहा कि मातृभाषा पंजाबी का रत्न सरकारी लापरवाही के कारण इस नश्वर संसार से लुप्त हो गया है, क्योंकि एक ओर तो सरकार ने आवारा पशुओं की देखभाल के लिए लोगों से गो-सेस और रोड टैक्स के रूप में सैकड़ों करोड़ रुपये लिए हैं और दूसरी ओर उन्हें सडक़ों पर खुला घूमने के लिए छोड़ दिया है, इन्हीं आवारा पशुओं के कारण राजवीर सिंह जावंदा की जान चली गई।