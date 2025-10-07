Language
    पाकिस्तान में सिंगर Zubeen Garg को दिया गया स्पेशल ट्रिब्यूट, कराची कॉन्सर्ट में गूंजा 'या अली' गाना

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:02 PM (IST)

    Zubeen Garg पाकिस्तानी रॉक बैंड खुदगर्ज ने कराची में एक म्यूजिक इवेंट में दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी जिनका पिछले महीने सिंगापुर में निधन हो गया था। इस दौरान रॉक बैंड ने उनका हिट गाना या अली गाया जिस पर वहां मौजूद दर्शक झूम उठे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

    पाकिस्तान में जुबीन गर्ग को दी गई श्रद्धांजलि

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तानी पॉप-रॉक बैंड खुदगर्ज ने हाल ही में कराची में एक कॉन्सर्ट के दौरान दिवंगत भारतीय सिंगर ज़ुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि अर्पित की और सैकड़ों दर्शकों के सामने उनका फेमस हिट सॉन्ग या अली परफॉर्म किया। इस परफॉर्मेंस को बैंड ने सोशल मीडिया पर शेयर किया।

    या अली पर जोश में झूमे दर्शक

    खुदगर्ज ग्रुप ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया उसमें वे या अली पर परफॉर्म कर रहे हैं जिसको सुनते ही वहां के दर्शक उठे। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'कराची से प्यार, जुबीन गर्ग आप हमेशा हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा रहोगे, थैंक्यू'।

    जुबीन गर्ग के निधन से संगीत और फिल्म जगत समेत सभी लोग स्तब्ध रह गए। दुनिया भर के साथी कलाकारों और फैंस ने शोक संवेदना व्यक्त की और श्रद्धांजलि अर्पित की। पाकिस्तान से सामने आए इस वीडियो पर दोनों तरफ के दर्शकों ने तारीफ की। इस पोस्ट ने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित किया। यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हुआ और इसे 5 लाख से ज्यादा बार देखा गया है। इसने दर्शकों के बीच काफी जुड़ाव पैदा किया।

    वायरल पोस्ट में एक ने कमेंट किया, 'काश उन्हें पता होता कि उन्हें कितना प्यार किया जाता था। उन्हें न केवल अपने देश में बल्कि बॉर्डर के उस पार भी सम्मानित किया जाता है।

    सिंगापुर में हुआ था सिंगर का निधन

    जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डायविंग करने के दौरान निधन हो गया था। म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही पूरे देश में उनके निधन का शोक मनाया गया। खासकर असम में जुबीन के लिए फैंस का अलग ही क्रेज देखने को मिला। उनके अंतिम दर्शन के लिए लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी जिससे पता चलता है कि एक बेहतरीन आर्टिस्ट होने के साथ ही जुबीन एक अच्छे इंसान भी थे।

