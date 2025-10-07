पाकिस्तान में सिंगर Zubeen Garg को दिया गया स्पेशल ट्रिब्यूट, कराची कॉन्सर्ट में गूंजा 'या अली' गाना

Zubeen Garg पाकिस्तानी रॉक बैंड खुदगर्ज ने कराची में एक म्यूजिक इवेंट में दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी जिनका पिछले महीने सिंगापुर में निधन हो गया था। इस दौरान रॉक बैंड ने उनका हिट गाना या अली गाया जिस पर वहां मौजूद दर्शक झूम उठे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तानी पॉप-रॉक बैंड खुदगर्ज ने हाल ही में कराची में एक कॉन्सर्ट के दौरान दिवंगत भारतीय सिंगर ज़ुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि अर्पित की और सैकड़ों दर्शकों के सामने उनका फेमस हिट सॉन्ग या अली परफॉर्म किया। इस परफॉर्मेंस को बैंड ने सोशल मीडिया पर शेयर किया।

या अली पर जोश में झूमे दर्शक खुदगर्ज ग्रुप ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया उसमें वे या अली पर परफॉर्म कर रहे हैं जिसको सुनते ही वहां के दर्शक उठे। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'कराची से प्यार, जुबीन गर्ग आप हमेशा हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा रहोगे, थैंक्यू'।