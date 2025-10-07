सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का मामले में गहराया शक, CID ने सात लोगों को भेजा समन; केवल एक ने दिया जवाब
मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की जांच जारी है। सीआईडी ने सिंगारपुर में रहने वाले 8 एनआरआई को समन जारी किया था जिसमें से एक ही व्यक्ति CID के सामने पेश हुआ। एनआरआई रूपकमल कलिता गुवाहाटी पहुंचे और सीआईडी के सामने पेश हुए जिनसे सिंगर की मौत के मामले में पूछताछ की जाएगी। अन्य सात लोगों द्वारा समन पर जवाब ना मिलने के बाद शक गहरा गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में जांच जारी है। मामले की जांच कर रही सीआईडी ने सिंगारपुर में रहने वाले 8 भारतीयों को समन जारी किया था। हालांकि, केवल एक ही व्यक्ति ने इस समन का जवाब दिया और आज गुवाहाटी में सीआईडी के सामने उपस्थित हुए।
दरअसल, एनआरआई रुपकमल कलिता आज गुवाहाटी पहुंचे और सीआईडी के सामने पेश हुए। अब सिंगर की मौत के मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। कालिता रूप मूल रूप से असम के ही रहने वाले हैं।
आठ लोगों को जारी किया गया था नोटिस
इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने सिंगापुर स्थित आठ प्रवासी भारतीयों को भारतीय उच्चायोग के माध्यम से 6 अक्टूबर तक रिपोर्ट करने को कहा था। इन सभी आठ प्रवासी भारतीयों को समन जारी किया गया था। जिसमें से केवल एक ही व्यक्ति ने इस समन का जवाब दिया है। अन्य सात लोगों द्वारा समन पर जवाब ना मिलने के बाद शक गहरा गया है।
सिंगापुर में हुई थी सिंगर की मौत
गौरतलब है कि 52 साल के गायक जुबीन गर्ग की मौत पिछले महीने सिंगापुर के एक याट में पार्टी के दौरान समुद्र में तैरने गए थे, जहां उन्हें पानी में औंधे मुंह तैरते हुए मृत पाए गए। बता दें कि 20 सितंबर से सिंगापुर में होने वाले तीन दिवसीय नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे। हालांकि, गायक की मौत के बाद इस का कार्यक्रम को रद कर दिया गया था।
जुबीन के मैनेजर को किया गया गिरफ्तार
इस घटना की जांच के दौरान जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत को गैर-इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश और लापरवाही से मौत का कारण बनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
जुबीन गर्ग की हत्या के मामले में नया ट्विस्ट
गौरतलब है कि इस मामले में एक नया ट्विस्ट उस वक्त आया, जब गर्ग के बैंड साथी शेखर ज्योति गोस्वामी ने आरोप लगाया कि उनके मैनेजर और महोत्सव आयोजक ने उन्हें जहर दिया होगा और उनकी मौत को दुर्घटना बताकर छिपाने की साजिश रची होगी। इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है।
