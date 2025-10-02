Language
    जुबीन गर्ग मौत मामले में बड़ा अपडेट, SIT ने शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत को किया गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:10 PM (IST)

    सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की जांच कर रही एसआईटी ने उनके बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी और को-सिंगर अमृतप्रभा महंत को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों 19 सितंबर को नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल के दौरान गर्ग के साथ थे। गोस्वामी को गर्ग के करीब तैरते देखा गया जबकि महंत ने घटना रिकॉर्ड की। इससे पहले मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और आयोजक श्यामकानु महंत भी गिरफ्तार हुए थे।

    डिजटल डेस्क, नई दिल्ली। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सिंगर की मौत की जांच कर रही SIT ने उनके बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी और को-सिंगर अमृतप्रभा महंत को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक इस मामले में कुल चार लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।

    शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत दोनों 19 सितंबर को नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल के दौरान यॉट पार्टी में गर्ग के साथ थे। जुबीन गर्ग तैरने के दौरान मृत पाए गए थे।

    6 दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी

    एसआईटी के सूत्रों ने बताया कि वीडियो में गोस्वामी को गर्ग के बहुत करीब तैरते हुए देखा गया था, जबकि महंत ने पूरी घटना अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर ली थी। दोनों से पिछले छह दिनों में पूछताछ की गई।

    जुबीन गर्ग के मैनोजर सिद्धार्थ शर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था और सूत्रों ने कहा कि उन्हें गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत से भी पूछताछ करनी है।

    स्कूबा डाइविंग नहीं, तैरते समय डूबने से हुई मौत- रिपोर्ट

    असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान नहीं, बल्कि सिंगापुर के एक द्वीप पर तैरते समय डूबने से हुई। गुरुवार को मीडिया रिपोर्टों में यह जानकारी दी गई। वह भारत-आसियान पर्यटन वर्ष और भारत-सिंगापुर राजनयिक संबंधों के 60वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित नार्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने के लिए सिंगापुर में थे, जहां 19 सितंबर को उनका निधन हो गया।

    सिंगापुर से प्रकाशित अखबार द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर पुलिस बल (एसपीएफ) ने कहा कि उन्होंने भारतीय उच्चायोग के अनुरोध पर जुबीन गर्ग की मृत्यु के संबंध में अपने प्रारंभिक निष्कर्षों के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक प्रति भारतीय उच्चायोग को सौंप दी है। उच्चायोग का कहना है कि उसे रिपोर्ट मिल गई है।

    जुबीन की मौत डूबने से हुई- रिपोर्ट

    एक सूत्र के अनुसार, रिपोर्ट में कहा गया है कि जुबीन की मौत डूबने से हुई। एसपीएफ ने पहले 52 वर्षीय गायक की मौत में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इन्कार किया था।

    अखबार ने एलआइएमएन लॉ कार्पोरेशन के एसोसिएट डायरेक्टर एनजी काइलिंग के हवाले से कहा, ''जुबीन गर्ग के मामले में कोरोनर की जांच से उनके डूबने से जुड़ी घटनाओं के क्रम का पता चल सकता है।''

    कोरोनर मृत्यु का कारण पता लगाने वाला अधिकारी होता है जो हिंसक या संदिग्ध मौतों की जांच करके मृत्यु के कारण और तरीके का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होता है।

