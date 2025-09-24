'आखिरी सांस तक लड़े लेकिन...' Zubeen Garg के निधन बाद वायरल हो रहा उनका वीडियो, साफ दिखी बचने की कोशिश
जुबीन की मौत की खबर आने के कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्हें एक क्रूज पार्टी में दिखाया गया था जहां वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूदते और आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे थे। अब इसका एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो बिना लाइफ जैकेट के दिखाई दे रहे हैं।
एंटरटेमेंट डेस्क, नई दिल्ली। असम के बेहद लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग के निधन से उनके प्रशंसकों के दिलों में एक गहरा खालीपन आ गया है। एक्टर किसी इवेंट के लिए सिंगापुर में थे जब स्काई डाइविंग के दौरान हुई दुर्घटना में उनका निधन हो गया। वह 52 साल के थे।
वीडियो को देखकर फैंस हुए इमोशनल
राज्य में शोक की लहर जारी है, वहीं गायक का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। पिछले वीडियो में जहां ज़ुबीन लाइफ जैकेट पहने और एक क्रूज़ पार्टी में मस्ती करते हुए दिखाई दिए थे, इस क्लिप में उन्हें बिना जैकेट के दिखाया गया है। थके हुए और पानी में तैरने के लिए संघर्ष करते हुए, गायक की एक समय सांस फूलने लगी और उनके दोस्त उनकी मदद के लिए दौड़े। यह क्लिप, कथित तौर पर उनकी हालिया सिंगापुर यात्रा की है, जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ तैर रहे हैं। हालांकि उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है और वो काफी थके हुए और हांफते हुए नजर आ रहे हैं। वह वीडियो में एक राफ्ट की ओर तैरने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को देखकर फैंस का दिल फिर से भर आया।
बिना जैकेट के नजर आए जुबीन
वीडियो की टाइमलाइन फिलहाल स्पष्ट नहीं है और दैनिक जागरण इसकी पुष्टि नहीं करता। हालांकि, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और असम भर में प्रशंसक उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। पहले की रिपोर्टों में बताया गया था कि ज़ुबीन ने पहले लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में छलांग लगाई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे उतारकर वापस आ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि जैकेट पहनकर तैरना असुविधाजनक है। फिर वह बिना जैकेट के ही वापस कूद गए, और दूसरी बार तैरने के दौरान ही उन्हें कोई दिक्कत हुई जिसके बाद ये दुर्घटना हुई।
19 सितंबर को हुआ था निधन
ज़ुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में कुछ दोस्तों और सहयोगियों के साथ समुद्र में तैरते समय निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर रविवार को गुवाहाटी पहुंचा। 23 सितंबर को शहर के बाहरी इलाके में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।
