Zubeen Garg Last Rites: राजकीय सम्मान के साथ जुबिन गर्ग को दी अंतिम विदाई, गुवाहाटी की सड़कें हुई लोगों से जाम

Zubeen Garg Last Rites 19 सितंबर 2025 में पूरे असम के साथ-साथ हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी शोक की लहर दौड़ गई थी। 52 वर्षीय सिंगर जुबिन गर्ग का स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसे में निधन हो गया था। दूसरी बार पोस्टमार्टम के बाद 23 तारीख को सिंगर की अंतिम क्रिया की गई जहां उन्हें नम आंखों और राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन किया गया।

एंटरटेनमेट डेस्क, नई दिल्ली। 'या अली' सिंगर जुबिन गर्ग के निधन की खबर ने हर किसी को शॉक्ड कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंगापुर के एक फेस्टिवल में अपने परफॉर्मेंस से एक दिन पहले 19 तारीख को जुबिन गर्ग स्कूबा डाइविंग के लिए गए हुए थे, इस दौरान उनके साथ हादसा हुआ, जिसमें 52 वर्षीय सिंगर की मौत हो गई।

उनके निधन के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री ने जहां सिंगर को सोशल मीडिया पर ट्रिब्यूट दिया, तो वहीं दूसरी तरफ रविवार को जुबिन गर्ग की बॉडी को अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गुवाहाटी में रखा गया, जहां फैंस और राजनेता से लेकर सितारे उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। दूसरी बार पोस्टमार्टम होने के बाद गनशॉट के साथ उनका मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया।

राजकीय सम्मान के साथ जुबिन गर्ग ने ली विदा समाचार एजेंसी एएनआई ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें गुवाहटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाद जुबिन गर्ग की बॉडी को कमार्कुची शमशान भूमि में ले जाया जा रहा है। इस दौरान आप वीडियो में रोड पर ये भीड़ देख सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमन्त बिश्व शर्मा, यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू और गर्ग फैमिली और दोस्तों के साथ-साथ कई नामचीन लोगों ने उनके अंतिम संस्कार से पहले सिंगर को श्रद्धांजलि अर्पित की।

#WATCH | Kamrup, Assam | Union Minister Kiren Rijiju paid his respects to Assamese Singer Zubeen Garg at a crematorium in Kamarkuchi NC village. The last rites will begin shortly (Source: DIPR) pic.twitter.com/b0FVG2rehc — ANI (@ANI) September 23, 2025 फैंस ने गाया जुबिन गर्ग का फेमस गाना अपने पसंदीदा सिंगर जुबिन गर्ग के निधन से दुखी फैंस ने उनके सबसे पॉपुलर गानों में से एक 'मायाबिनी' उनकी लास्ट राइट्स के मौके पर गाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुबिन गर्ग चाहते थे कि जब वह मरे तो उनके चाहने वाले ये गाना जरूर गए और फैंस ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी की।