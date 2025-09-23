Zubeen Garg Last Rites: राजकीय सम्मान के साथ जुबिन गर्ग को दी अंतिम विदाई, गुवाहाटी की सड़कें हुई लोगों से जाम

Zubeen Garg Last Rites: राजकीय सम्मान के साथ जुबिन गर्ग को दी अंतिम विदाई, गुवाहाटी की सड़कें हुई लोगों से जाम
Zubeen Garg Last Rites 19 सितंबर 2025 में पूरे असम के साथ-साथ हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी शोक की लहर दौड़ गई थी। 52 वर्षीय सिंगर जुबिन गर्ग का स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसे में निधन हो गया था। दूसरी बार पोस्टमार्टम के बाद 23 तारीख को सिंगर की अंतिम क्रिया की गई जहां उन्हें नम आंखों और राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन किया गया।
एंटरटेनमेट डेस्क, नई दिल्ली। 'या अली' सिंगर जुबिन गर्ग के निधन की खबर ने हर किसी को शॉक्ड कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंगापुर के एक फेस्टिवल में अपने परफॉर्मेंस से एक दिन पहले 19 तारीख को जुबिन गर्ग स्कूबा डाइविंग के लिए गए हुए थे, इस दौरान उनके साथ हादसा हुआ, जिसमें 52 वर्षीय सिंगर की मौत हो गई।
उनके निधन के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री ने जहां सिंगर को सोशल मीडिया पर ट्रिब्यूट दिया, तो वहीं दूसरी तरफ रविवार को जुबिन गर्ग की बॉडी को अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गुवाहाटी में रखा गया, जहां फैंस और राजनेता से लेकर सितारे उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। दूसरी बार पोस्टमार्टम होने के बाद गनशॉट के साथ उनका मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया।
राजकीय सम्मान के साथ जुबिन गर्ग ने ली विदा
समाचार एजेंसी एएनआई ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें गुवाहटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाद जुबिन गर्ग की बॉडी को कमार्कुची शमशान भूमि में ले जाया जा रहा है। इस दौरान आप वीडियो में रोड पर ये भीड़ देख सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमन्त बिश्व शर्मा, यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू और गर्ग फैमिली और दोस्तों के साथ-साथ कई नामचीन लोगों ने उनके अंतिम संस्कार से पहले सिंगर को श्रद्धांजलि अर्पित की।
जुबिन गर्ग को पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। असम पुलिस ने शववाहक के रूप में काम किया, हाइवे पर उनके पार्थिव शरीर को शमशान भूमि की तरफ ले जाते हुए गन से सलामी दी। उस रूट पर सभी वाहनों का आना-जाना बंद किया गया और साथ ही मेघालय सहित उस रूट पर सभी जगह को ड्राय डे घोषित कर दिया गया।
फैंस ने गाया जुबिन गर्ग का फेमस गाना
अपने पसंदीदा सिंगर जुबिन गर्ग के निधन से दुखी फैंस ने उनके सबसे पॉपुलर गानों में से एक 'मायाबिनी' उनकी लास्ट राइट्स के मौके पर गाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुबिन गर्ग चाहते थे कि जब वह मरे तो उनके चाहने वाले ये गाना जरूर गए और फैंस ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी की।
आपको बता दें कि जुबिन गर्ग का पहले पोस्टमार्टम के बाद, लेकिन स्टेट गवर्मेंट के आदेश पर सिंगापुर के बाद उनका दूसरा पोस्टमार्टम गुहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में करवाया गया था। उनके पार्थिव शरीर को सेकंड पोस्टमार्टम के बाद फूलों से सजी एम्बुलेंस में शमशान को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लाया गया और वहां से फैंस की भारी भीड़ के बीच उसे शमशान घाट लाया गया, जहां सिंगर को पंचतत्व में विलीन किया गया।
