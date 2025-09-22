Zubeen Garg: दोबारा होगा सिंगर का पोस्टमार्टम, अंतिम संस्कार से पहले असम सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
Jubeen Garg Fresh Autopsy जुबिन गर्ग की मौत के मामले में गड़बड़ी के आरोपों के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में जुबीन गर्ग के दोबारा पोस्ट मार्टम कराने की घोषणा की है। सिगर की सिंगापुर में स्कूबा डायविंग करते हुए मृ्त्यु हो गई थी जिसके बाद उन्हें असम लाया गया और उनके अंतिम संस्कार से पहले सरकार ने ये फैसला लिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि दिग्गज गायक जुबीन गर्ग की मौत में गड़बड़ी के आरोपों के बीच चल रही जांच के तहत उनका दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। जुबिन गर्ग को असम के म्यूजिक को पूरे देश में पहचान दिलाने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें बॉलीवुड में या अली गाने से पहचान मिली। उन्होंने असम, हिंदी और बंगाली में कई बेहतरीन गानों को अपनी आवाज दी है।
सीएम ने की दूसरे पोस्टमार्टम की घोषणा
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि गायक का दूसरा पोस्टमार्टम कल सुबह गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) में किया जाएगा, इस दौरान एम्स गुवाहाटी की एक टीम भी मौजूद रहेगी। सरमा ने आगे बताया कि जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर सुबह 7:30 बजे जीएमसीएच ले जाया जाएगा और जांच में एक से दो घंटे लगने की उम्मीद है। उन्होंने आगे बताया कि परिवार ने इस प्रोसेस के लिए अपनी सहमति दे दी है।
शुरुआती रिपोर्ट्स हैं गलत
मशहूर असमिया सिंगर का पिछले हफ्ते लाजरस द्वीप पर स्कूबा डायविंग करते वक्त दौरा पड़ने से सिंगापुर में 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हालांकि, शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया था कि सिंगर की मृत्यु स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में हुई थी। जुबिन के असामयिक निधन से असम राज्य और म्यूजिक इंडस्ट्री शोक में डूब गया। सिंगापुर के अधिकारियों द्वारा जारी डेथ सर्टिफिकेट के अनुसार ज़ुबिन गर्ग की मृत्यु स्कूबा डायविंग के दौरान डूबने की वजह से हुई है। रविवार को मीडिया से बात करते हुए, सरमा ने कहा कि सिंगापुर से भेजे गए मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण डूबना बताया गया है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से अलग है'।
एएनआई के अनुसार उन्होंने कहा, 'यह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अलग है और डेथ सर्टिफिकेट भी अलग है। हम डॉक्यूमेंट सीआईडी को भेजेंगे। असम सरकार के मुख्य सचिव जल्द से जल्द पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सिंगापुर के एंबेसेडर से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं'।
असम के इस गांव में होगा अंतिम संस्कार
इस बीच कमरकुची नॉर्थ कैरोलिना गांव में सिंगर के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। जो कल सुबह लगभग 8 बजे किया जाएगा। असम के मंत्री और असम परिषद (अगप) के कार्यकारी अध्यक्ष केशव महंत ने कहा कि राज्य सरकार ने इस जगह पर ज़ुबीन गर्ग को समर्पित एक स्मारक बनाने के लिए 10 बीघा जमीन अधिग्रहित की है। रविवार को गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में उनके हजारों फैंस उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े, जहां उनके पार्थिव शरीर को एक कांच के ताबूत में रखा गया था।
#WATCH | Guwahati, Assam: Preparations are underway for singer Zubeen Garg’s last rites at Kamarkuchi NC village.
Assam Minister and Asom Gana Parishad (AGP) Working President, Keshab Mahanta, says,"...10 bighas of land has been acquired by the Government here. We have decided… pic.twitter.com/5pCj0nQemH— ANI (@ANI) September 22, 2025
ज़ुबीन की पत्नी गरिमा ने फैंस के अपार सपोर्ट के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, 'अगर जुबीन आज जिंदा होते, तो इस प्यार को देखकर बहुत खुश होते। अब वह खुद को शब्दों में बयां नहीं कर सकते और उनकी ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं'।
