अंतिम संस्कार से पहले से लिए गए Zubeen Garg के पैरों के निशान, पदचिन्हों को संरक्षित कर दी गई श्रद्धांजलि

Zubeen Garg या अली फेम सिंगर जुबिन गर्ग ने 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डायविंग करते वक्त निधन हो गया। सिंगर का अंतिम संस्कार कल 23 सितंबर को असम में किया जाएगा लेकिन उसके पहले कलाकार दिगांता भारती ने काहिलिपारा में उनके पदचिन्हों को संरक्षित कर स्मारक बनाया है जो सिंगर की म्यूजिक विरासत को हमेशा अमर रखेगा।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। असमिया सिंगर जुबिन गर्ग की सिंगापुर में स्कूबा डायविंग करते हुए निधन से हर कोई हैरान है। उनका निधन 19 सितंबर को हुआ जिसके बाद उनका शव असम लाया गया और गुवाहाटी में उनके अंतिम दर्शन के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। अब उनके अंतिम संस्कार से पहले उनके पदचिन्हों को संरक्षित किया गया है। जिससे उनकी म्यूजिक की विरासत अमर रहेगी।

