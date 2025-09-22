अंतिम संस्कार से पहले से लिए गए Zubeen Garg के पैरों के निशान, पदचिन्हों को संरक्षित कर दी गई श्रद्धांजलि
Zubeen Garg या अली फेम सिंगर जुबिन गर्ग ने 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डायविंग करते वक्त निधन हो गया। सिंगर का अंतिम संस्कार कल 23 सितंबर को असम में किया जाएगा लेकिन उसके पहले कलाकार दिगांता भारती ने काहिलिपारा में उनके पदचिन्हों को संरक्षित कर स्मारक बनाया है जो सिंगर की म्यूजिक विरासत को हमेशा अमर रखेगा।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। असमिया सिंगर जुबिन गर्ग की सिंगापुर में स्कूबा डायविंग करते हुए निधन से हर कोई हैरान है। उनका निधन 19 सितंबर को हुआ जिसके बाद उनका शव असम लाया गया और गुवाहाटी में उनके अंतिम दर्शन के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। अब उनके अंतिम संस्कार से पहले उनके पदचिन्हों को संरक्षित किया गया है। जिससे उनकी म्यूजिक की विरासत अमर रहेगी।
सिंगर के पदचिन्हों को किया गया संरक्षित
कलाकार दिगंता भारती ने उनके पदचिन्हों का अमर स्मारक बनाया, यह स्मारक उनके घर काहिलिपारा में बनाया गया है। यह स्मारक उनकी संगीत विरासत को तो अमर रखेगा ही साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देगा। उनके पदचिन्ह अब उनके संगीत की एक स्थायी याद बन गए हैं जो संगीत और योगदान के साथ-साथ असम और पूरे देश के लिए उनके महत्व को भी दर्शाता है।
दोबारा हो रहा सिंगर का पोस्टमार्टम
अंतिम संस्कार से पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत कुमार बिस्वा ने सिंगर के दूसरे पोस्टमार्टम की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सिंगर का दूसरा पोस्टमार्टम कल सुबह गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) में किया जाएगा। जहां एम्स गुवाहाटी की टीम भी रहेगी। उन्होंने कहा कि परिवार ने इस प्रोसेस के लिए अपनी सहमति दे दी है। सरमा ने कहा कि सिंगापुर से भेजे गए डेथ सर्टिफिकेट में मृत्यु का कारण डूबना बताया गया है जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अलग है।
जुबिन का अंतिम संस्कार कमरकुची नॉर्थ कैरोलिना गांव में होगा। जो कल सुबह 8 बजे के आसपास किया जाएगा। जुबिन की चार दिन पहले 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डायविंग करते वक्त मृत्यु हो गई थी।
