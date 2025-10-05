Zubeen Garg Film: सिंगर की आखिरी फिल्म की रिलीज डेट का एलान, इस दिन थिएटर्स में आएगी 'रोई रोई बिनाले'
Zubeen Garg की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले की रिलीज डेट आखिरकार सामने आ गई है जो कि उनकी आखिरी फिल्म है। यह फिल्म गर्ग की विरासत को श्रद्धांजलि है और इसमें उनकी ओरिजिनल आवाज सुनाई देगी। फिल्म का निर्देशन राजेश भुयान ने किया है और यह एक म्यूजिकल लव स्टोरी है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले की रिलीज डेट का एलान हो चुका है। असमिया फिल्ममेकर राजेश भुयान ने घोषणा की है कि दिवंगत ज़ुबीन गर्ग के म्यूजिक प्रोजेक्ट रोई रोई बिनाले की रिलीज देशभर में होगी।
इस दिन रिलीज होगी फिल्म
यह फिल्म गर्ग की विरासत को श्रद्धांजलि है और इसमें उनकी ओरिजिनल आवाज सुनाई देगी। भुयान ने बताया कि फिल्म पर तीन साल तक काम चला, जिसकी कहानी और संगीत गर्ग ने ही तैयार किया। बैकग्राउंड स्कोर को छोड़कर, फिल्म का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है और फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होने के लिए तैयार है।
फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया
फिल्म में होगी जुबीन की ओरिजनल आवाज
उन्होंने आगे बताया, 'हम पिछले तीन सालों से इस फिल्म पर काम कर रहे थे। फिल्म की कहानी और संगीत जुबीन गर्ग ने लिखा था। यह पहली संगीतमय असमिया फिल्म थी, हमने बैकग्राउंड म्यूजिक को छोड़कर फिल्म का लगभग सारा काम पूरा कर लिया था। जुबीन गर्ग चाहते थे कि यह फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज हो, इसलिए हमने इसे उसी तारीख को रिलीज करने का फैसला किया है, न केवल असम में, बल्कि पूरे देश में। जुबीन गर्ग की आवाज लगभग 80-90% स्पष्ट है, क्योंकि हमने इसे लैपल माइक का उपयोग करके रिकॉर्ड किया था। इसलिए हम उनकी ओरिजनल आवाज का ही उपयोग करेंगे'।
फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया
सिंगापुर में हुई जुबीन की मृत्यु
पुलिस के पास मौजूद ऑफिशियल दस्तावेजों के अनुसार दिवंगत गायक के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि गायक ज़ुबीन गर्ग को सिंगापुर में कथित तौर पर जहर दिया गया था और उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और उत्सव के आयोजक श्यामकानु महंत ने अपनी साजिश छिपाने के लिए जानबूझकर एक विदेशी जगह चुनी थी। शर्मा और श्यामकानु महंत दोनों को पुलिस ने मशहूर गायक की मौत की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। शेखर ज्योति गोस्वामी और सिंगर अमृतप्रभा महंत को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। ज़ुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में कथित तौर पर डूबने से निधन हो गया था।
