Zubeen Garg Film: सिंगर की आखिरी फिल्म की रिलीज डेट का एलान, इस दिन थिएटर्स में आएगी 'रोई रोई बिनाले'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले की रिलीज डेट का एलान हो चुका है। असमिया फिल्ममेकर राजेश भुयान ने घोषणा की है कि दिवंगत ज़ुबीन गर्ग के म्यूजिक प्रोजेक्ट रोई रोई बिनाले की रिलीज देशभर में होगी।

इस दिन रिलीज होगी फिल्म यह फिल्म गर्ग की विरासत को श्रद्धांजलि है और इसमें उनकी ओरिजिनल आवाज सुनाई देगी। भुयान ने बताया कि फिल्म पर तीन साल तक काम चला, जिसकी कहानी और संगीत गर्ग ने ही तैयार किया। बैकग्राउंड स्कोर को छोड़कर, फिल्म का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है और फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होने के लिए तैयार है।