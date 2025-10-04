'मुंह से झाग आया लेकिन...' निधन के 15 दिन बाद भी नहीं सुलझी Zubeen Garg की मौत की गुत्थी, नए सुबूत हुए हासिल

असम के पॉपुलर सिंगर जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) के निधन का मामला है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। परिवार वालों ने इसे हत्या बताया है। वहीं इस मामले में शक के घेरे में जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बैंड के साथ ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर असामी सिंगर जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन हो गया था। पहले रिपोर्ट आई कि एक्टर स्कूबा डाइविंग के लिए गए थे जब उनके साथ ये हादसा हुआ। लेकिन बाद में उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने स्पष्ट किया कि लाजरस द्वीप पर तैरते समय उन्हें दौरा पड़ा था।

क्या है निधन का असली कारण? गरिमा ने स्कूबा से संबंधित दुर्घटना के दावों को खारिज कर दिया। हालांकि पुलिस लगातार इस मामले की छानबीन कर रही है और जुबीन के निधन का असल कारण तलाशने की कोशिश जारी है। हाल ही में, असम पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत और गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को गिरफ्तार किया है।

सिद्धार्थ पर क्यों है शक शेखर ने न्यूज 18 को बताया कि जब जुबीन के मुंह और नाक से झाग निकल रहा था, तब सिद्धार्थ को कथित तौर पर चिल्लाते हुए सुना गया था, "जाबो दे, जाबो दे"। (उसे जाने दो)