Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CID ने परिवार को सौंपी जुबीन गर्ग की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, गिरफ्तार बैंडमेट ने सिंगर की मौत पर किया बड़ा दावा

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:33 PM (IST)

    सिंगर जुबीन गर्ग की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी पत्नी को असम पुलिस ने सौंप दी है। सिंगापुर में हुए पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उन्हें पहले ही दी जा चुकी है। गायक जुबीन गर्ग के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने दावा किया है कि जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत ने उन्हें सिंगापुर में जहर दिया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का मामला दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पत्नी को सौंपी गई। (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी पत्नी को सौंपी असम पुलिस ने शनिवार को जुबीन की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग को सौंप दी। सिंगापुर में हुए पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गुरुवार को उन्हें दी गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीआईडी के एक सूत्र ने बताया कि एसआईटी के एक अधिकारी गुवाहाटी के काहिलीपारा इलाके में गरिमा के घर (दूसरी) रिपोर्ट सौंपने गया था।

    23 सितंबर को हुआ था दूसरा पोस्टमार्टम

    दूसरा पोस्टमार्टम 23 सितंबर को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) में किया गया था, जिसके बाद उसी दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। जीएमसीएच में पोस्टमार्टम के बाद विसरा का नमूना विस्तृत जांच के लिए दिल्ली स्थित केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला (सीएफएल) भेजा गया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा था कि राज्य सरकार ने सिंगापुर में किए गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गुरुवार को गरिमा को सौंप दी है।

    गिरफ्तार बैंडमेट ने किया बड़ा दावा

    इन सब के बीच गायक जुबीन गर्ग के बैंडमेट (संगीत मंडली के साथी) शेखर ज्योति गोस्वामी ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत ने उन्हें सिंगापुर में जहर दिया था जिसके कारण उनकी मौत हो गई, जैसा कि पुलिस के पास मौजूद आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, 'गिरफ्तारी के विस्तृत आधार' या रिमांड नोट में बताया गया है।

    जुबीन के मैनेजर को किया गया गिरफ्तार

    उल्लेखनीय है कि इस मामले में फेस्टिवल के आयोजक, जुबीन के मैनेजर और बैंड के दो सदस्यों ( शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत) को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

    तैरने के दौरान हुई थी जुबीन की मौत

    जुबीन की सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वह श्यामकानु महंत और उनकी कंपनी द्वारा आयोजित चौथे नार्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में भाग लेने के लिए सिंगापुर गए थे। सीआइडी का नौ सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआइटी) जुबीन की मौत की जांच कर रहा है।

    असम सरकार ने जांच के लिए गठित की कमेटी

    असम सरकार ने भी जांच के लिए गौहाटी हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र सैकिया की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है जो छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। एसआइटी सदस्य और वरिष्ठ एसपी रोजी कलिता द्वारा हस्ताक्षरित नोट में कहा गया है, ''जब जुबीन सांस लेने के लिए तड़प रहे थे और लगभग डूबने की स्थिति में थे तो सिद्धार्थ शर्मा को 'जाबो दे, जाबो दे' (उसे जाने दो, उसे जाने दो) चिल्लाते हुए सुना गया।

    जुबीन के मौत मामले की जांच जारी

    गवाह ने जोर देकर कहा कि जुबीन एक कुशल तैराक थे, इसलिए डूबने से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। शेखर ज्योति ने आरोप लगाया कि सिद्धार्थ और श्यामकानु ने उन्हें जहर दिया था और अपनी साजिश छिपाने के लिए जानबूझकर एक विदेशी जगह चुनी थी। सिद्धार्थ ने उन्हें नौका के वीडियो किसी के साथ साझा न करने का भी निर्देश दिया था। (अलग-अलग समाचार एजेंसियों के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें: इटली: भीषण सड़क हादसे में नागपुर के कपल की मौत, 3 बच्चे अस्पताल में भर्ती

    यह भी पढ़ें: 'जुबीन गर्ग को जहर दिया गया', सिंगर के दोस्त का खुलासा; लगाया साजिश का आरोप