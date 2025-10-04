Language
    इटली: भीषण सड़क हादसे में नागपुर के कपल की मौत, 3 बच्चे अस्पताल में भर्ती

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 01:13 PM (IST)

    इटली में एक सड़क दुर्घटना में नागपुर के एक भारतीय दंपति जावेद अख्तर और नादिरा गुलशन की मृत्यु हो गई। वे अपने तीन बच्चों के साथ यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे। मिनी बस और वैन की टक्कर में दंपति और ड्राइवर की मौत हो गई जबकि उनके बच्चे घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती हैं। भारतीय दूतावास ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।

    इटली सड़क हादसे में जान गंवाने वाला कपल। फोटो- सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूरोप घूमने गया एक भारतीय कपल भीषण हादसे का शिकार हो गया है। इस हादसे में कपल की मौत हो गई और उनके तीन बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इटली में भारतीय दूतावास ने दंपति की मौत की पुष्टि की है।

    मृतक की पहचान 55 वर्षीय जावेद अख्तर और 47 वर्षीय नादिरा गुलशन के रूप में हुई है। दोनों महाराष्ट्र के नागपुर से हैं। नागपुर में उनका गुलशन प्लाजा नाम से आलीशान होटल भी मौजूद है।

    तीनों बच्चे अस्पताल में भर्ती

    जावेद और नादिरा अपने 3 बच्चों के साथ यूरोप में छुट्टियां मनाने गए थे। 22 सितंबर को उन्होंने फ्रांस से अपने सफर की शुरुआत की थी। इस ट्रिप में उनके तीन बच्चे 21 वर्षीय बेटी आरजू अख्तर, शिफा अख्तर और बेटा जाजेल अख्तर भी साथ थे।

    कैसे हुआ हादसा?

    यह भीषण सड़क हादसा एक वैन और मिनी बस की टक्कर से हुआ। मिनी बस में जावेद अपनी परिवार के साथ मौजूद थे। साथ ही इस बस में एशियाई मूल के कई पर्यटक भी सवार थे। इटली में एक वैन ने मिनी बस को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें जावेद और नादिरा समेत ड्राइवर की भी मौत हो गई।

    कपल की बड़ी बेटी आरजू के सिर में गंभीर चोटें आईं हैं। आरजू की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं, उनके दो अन्य बच्चे शिफा और जाजेल का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    भारतीय दूतावास ने दी जानकारी

    इटली में भारतीय दूतावास ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया है। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हादसे की जानकारी देते हुए लिखा, "ग्रोसेतो के पास हुए हादसे में नागपुर के 2 भारतीय नागरिकों की मौत से काफी दुखी हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हादसे में घायल हुए लोग जल्द स्वास्थ्य हो जाएं। भारतीय दूतावास सभी के संपर्क में है।"

    देर से पहुंची मदद

    हादसे के बाद जाजेल ने स्थानीय हेल्पलाइन नंबर पर इसकी सूचना दी। इटली की स्थानीय खबरों के अनुसार, मदद काफी देर से पहुंची। फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी को मिनी बस से बाहर निकाला और हेलीकॉप्टर से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

