    अब आएगा खिड़कियों की जगह स्क्रीन वाला प्लेन, अंदर का नजारा देख फटी रह जाएंगी आंखें

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:16 PM (IST)

    अमेरिकी एविएशन स्टार्टअप Ott Aerospace ने Phantom 3500 प्राइवेट जेट डिजाइन किया है जिसमें खिड़कियां नहीं होंगी। डिजिटल पैनल बाहर का वर्चुअल नजारा दिखाएंगे। इसमें 9 सीटें होंगी और फ्यूल की भी बचत होगी। Flexjet कंपनी ने 300 जेट खरीदने का समझौता किया है जिसकी पहली डिलीवरी 2030 में होने की उम्मीद है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे टिन के डिब्बे में उड़ने जैसा बताया है।

    Phantom 3500 बिना खिड़की वाला भविष्य का प्राइवेट जेट (फोटो सोर्स- Ott Aerospace)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी एविएशन स्टार्टअप Ott Aerospace ने एक ऐसा प्राइवेट जेट डिजाइन किया है जिसमें पारंपरिक खिड़कियां नहीं होंगी। इस भविष्य के जेट का नाम है Phantom 3500 जो फ्यूल बचत में बेहद कारगर और अंदर से किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसा नजारा देगा।

    इस खास जेट का केबिन आंसू जासी आकृति में होगा। खिड़कियों की जगह पूरी दीवार पर 6 फीट लंबे डिजिटल पैनल होंगे, जो बाहर का नजारा वर्चुअल रूप में दिखाएंगे। ये नजारा बाहर लगे हाई-रिजोल्यूशन कैमरे से मिलेगा।

    कितनी होगी सीट?

    कंपनी के CEO पॉल टॉउ ने कहा, "अब आपको बाहर देखने के लिए झुकने की जरूरत नहीं होगी, आप अपनी सीट से ही चारों तरफ का पूरा दृश्य देख सकेंगे। यह अनुभव बिल्कुल अद्भुत होगा।" इस जेट में कुल 9 सीट होंगी और यह 22 फीट लंबा और 7.5 फीट चौड़ा होगा।

    इस जेट के लिए पहले ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। प्राइवेट जेट कंपनी Flexjet ने इसे खरीदने के लिए समझौता किया है। कंपनी अगले 6 से 8 सालों में 300 जेट खरीदेगी। अगर हर जेट की मार्केट कीमत लगभग 19.5 मिलियन डॉलर (करीब 163 करोड़ रुपये) मानी जाए तो यह सौदा 5.85 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। पहली डिलीवरी 2030 में होने की उम्मीद है।

    सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

    हालांकि, बिना खिड़की वाले विमान का विचार सबको पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे टिन के डिब्बे में उड़ने जैसा बताया। कुछ ने कहा कि खिड़की का असली नजारा किसी भी डिजिटल स्क्रीन से बेहतर है।

    यह जेट सिर्फ दिखने में ही अलग नहीं होगा, बल्कि फ्यूल खर्च में भी क्रांति लाएगा। कंपनी का दावा है कि इसकी डिजाइन से 60% तक ईंधन की बचत होगी। अगर इसमें सस्टेनेबल इंजन डीजल का इस्तेमाल किया जाए तो 90% तक बचत संभव है।

    2027 में होगा पहला ट्रायल

    Phantom 3500 का पहला प्रोटोटाइन कंपनी ने एक कांन्फ्रेंस में पेश किया है। लेकिन इसका पहला ट्रायल फ्लाइट 2027 में होगा, क्योंकि अभी इसे FAA से सर्टिफिकेशन चाहिए। कंपनी का मानना है कि भविष्य में यह जेट प्राइवेट उड़ानों को इतना सस्ता बना सकता है कि लोग बिजनेस क्लास के बजाय प्राइवेट फ्लाइट को चुनेंगे। CEO के अनुसार, अमीर लोगों को दुनिया भर में उड़ान का बाजार अंतरिक्ष यात्रा से कहीं ज्यादा बड़ा है।

