'जुबीन गर्ग को जहर दिया गया', सिंगर के दोस्त का खुलासा; लगाया साजिश का आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर सिंगर और अइकन जुबीन गर्ग की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। उनके बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गनाइजर श्यामकानु महांता ने उन्हें जहर देकर मार दिया और इसे हादसा बताने की साजिश रची।

गवाह के रूप में दर्ज बयान में गोस्वामी ने कहा कि जुबीन की मौत से पहले मैनेजर शर्मा का व्यवहार संदिग्ध था। मैनेजर पर पहले से ही FIR दर्ज हैं, उस पर हत्या, आपराधिक साजिश और गैर-इरादतन हत्या जैसे गंभीर गैर-जमानती आरोप लगे हैं।

क्या है आरोप? गोस्वामी ने बताया कि सिंगापुर में पैन पैसेफिर होटल में शर्मा उनके साथ रह रहे थे। यॉट यात्रा के दौरान मैनेजर ने यॉट के कैप्टन से जबरन यॉट का कंट्रोल ले लिया, जिससे नाव बीच समुद्र में खतरनाक तरीके से डगमगाने लगी और सबकी जान खतरे में पड़ गई।

गोस्वामी ने दावा किया कि शर्मा ने असम एसोसिएशन (सिंगापुर) के सदस्य तन्मय फुकन को कहा कि वे ड्रिंक की व्यवस्था करें। उन्होंने बताया कि जब जुबीन सांस लेने के लिए जूझ रहे थे और डूबने की स्थिति में थे तब मैनेजर चिल्ला रहा था, 'जाबो दे, जाबो दे' (उसे जाने दो)।

गोस्वामी ने कहा कि जुबीन एक प्रशिक्षित तैराक थे और उन्होंने खुद शर्मा व उन्हें तैराकी सिखाई थी। इसलिए उनकी मौत डूबने से होने असंभव है। उन्होंने आरोप लगाया कि शर्मा और महांता ने जुबीन को जहर दिया और साजिश छुपाने के लिए सिंगापुर को जगह चुना।