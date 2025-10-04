'जुबीन गर्ग को जहर दिया गया', सिंगर के दोस्त का खुलासा; लगाया साजिश का आरोप
मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गनाइजर श्यामकानु महांता पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है और इसे हादसा बताने की साजिश रचने की बात कही है। गोस्वामी ने कहा कि जुबीन की मौत से पहले मैनेजर शर्मा का व्यवहार संदिग्ध था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर सिंगर और अइकन जुबीन गर्ग की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। उनके बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गनाइजर श्यामकानु महांता ने उन्हें जहर देकर मार दिया और इसे हादसा बताने की साजिश रची।
गवाह के रूप में दर्ज बयान में गोस्वामी ने कहा कि जुबीन की मौत से पहले मैनेजर शर्मा का व्यवहार संदिग्ध था। मैनेजर पर पहले से ही FIR दर्ज हैं, उस पर हत्या, आपराधिक साजिश और गैर-इरादतन हत्या जैसे गंभीर गैर-जमानती आरोप लगे हैं।
क्या है आरोप?
गोस्वामी ने बताया कि सिंगापुर में पैन पैसेफिर होटल में शर्मा उनके साथ रह रहे थे। यॉट यात्रा के दौरान मैनेजर ने यॉट के कैप्टन से जबरन यॉट का कंट्रोल ले लिया, जिससे नाव बीच समुद्र में खतरनाक तरीके से डगमगाने लगी और सबकी जान खतरे में पड़ गई।
गोस्वामी ने दावा किया कि शर्मा ने असम एसोसिएशन (सिंगापुर) के सदस्य तन्मय फुकन को कहा कि वे ड्रिंक की व्यवस्था करें। उन्होंने बताया कि जब जुबीन सांस लेने के लिए जूझ रहे थे और डूबने की स्थिति में थे तब मैनेजर चिल्ला रहा था, 'जाबो दे, जाबो दे' (उसे जाने दो)।
गोस्वामी ने कहा कि जुबीन एक प्रशिक्षित तैराक थे और उन्होंने खुद शर्मा व उन्हें तैराकी सिखाई थी। इसलिए उनकी मौत डूबने से होने असंभव है। उन्होंने आरोप लगाया कि शर्मा और महांता ने जुबीन को जहर दिया और साजिश छुपाने के लिए सिंगापुर को जगह चुना।
गोस्वामी का शर्मा पर गंभीर आरोप
गोस्वामी ने कहा कि जब जुबीन के मुंह और नाक से झाग निकल रहा था तब शर्मा ने इसे एसिड रिफ्लक्स बता दिया और बाकी लोगों को चिंता न करने को कहा। लेकिन तुरंत मेडिकल मदद न बुलाकर उन्होंने स्थिति और बिगाड़ दी, जिससे जुबीन की मौत जल्दी हो गई।
हालांकि, पूछताछ में शर्मा और महांता ने इन आरोपों से इनकार किया है। लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि गवाहों के बयान, वित्तिय लेन-देन और अन्य सबूतों से शर्मा की भूमिका पर गंभीर शक बनता है।
रेलवे ट्रैक से चोरी का खेल, महिला जिम ट्रेनर का था खास रोल; कैसे 10 मिनट में घर कर देते थे साफ?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।