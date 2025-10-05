Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ज़ुबीन गर्ग मौत मामला: 10 अक्टूबर को खुलेगा जहर का राज, CM हिमंत सरमा ने दिए जांच तेज करने के आदेश

    By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:04 AM (IST)

    असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार को गायक जुबीन गर्ग के विसरा नमूने की रिपोर्ट नई दिल्ली की केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) से 10 अक्टूबर को प्राप्त होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से यह पता चलेगा कि उन्हें मारने के लिए जहर का इस्तेमाल किया गया था या नहीं।

    prefferd source google
    Hero Image
    जुबीन गर्ग की मौत पर जहर का मामला 10 अक्टूबर तक साफ हो जाएगा: हिमंत सरमा (फाइल फोटो)

     डिजिटल डेस्क, गुहावटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार को गायक जुबीन गर्ग के विसरा नमूने की रिपोर्ट नई दिल्ली की केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) से 10 अक्टूबर को प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से यह पता चलेगा कि उन्हें मारने के लिए जहर का इस्तेमाल किया गया था या नहीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     न्यायिक समिति की निगरानी में जांच तेज कर दी है

    साथ ही सीएम सरमा ने कहा कि हमने न्यायिक समिति की निगरानी में जांच तेज कर दी है और विसरा नमूने की जांच की रिपोर्ट से हमें मौत के बारे में स्पष्ट तस्वीर मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखर ज्योति स्वयं इस मामले में आरोपियों में से एक हैं और हो सकता है कि वह दूसरों पर आरोप लगाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हों।

    जुबीन के मैनेजर पर लगा जहर देने का आरोप

    असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग के बैंडमेट (संगीत मंडली के साथी) शेखर ज्योति गोस्वामी ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत ने उन्हें सिंगापुर में जहर दिया था जिसके कारण उनकी मौत हो गई, जैसा कि पुलिस के पास मौजूद आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, 'गिरफ्तारी के विस्तृत आधार' या रिमांड नोट में बताया गया है।

    दोनों को 14 दिन की रिमांड पर भेजा

    उल्लेखनीय है कि इस मामले में फेस्टिवल के आयोजक, जुबीन के मैनेजर और बैंड के दो सदस्यों - शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जुबीन की सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

    पत्नी ने लौटाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कहा, यह मेरा निजी दस्तावेज नहीं

    जुबीन की मौत की जांच कर रही असम पुलिस की एसआइटी ने शनिवार को उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग और बहन पाल्मी बोरठाकुर के बयान दर्ज किए। इस बीच, गरिमा ने अपने पति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को लौटाते हुए कहा कि यह उनका ''निजी दस्तावेज'' नहीं है और जांचकर्ता ही यह तय कर पाएंगे कि इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए या नहीं।

    इससे पहले, असम पुलिस ने शनिवार को जुबीन की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी पत्नी को सौंपा था। सिंगापुर में हुए पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गुरुवार को उन्हें दी गई थी। शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि यह गरिमा पर निर्भर है कि वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करती हैं या नहीं।