Zubeen Garg की आखिरी मूवी Roi Roi Binale से मचा तहलका, थिएटर्स से हटाई गईं बाहुबली-थामा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जुबीन गर्ग के निधन से पूरा असम रोया था और अभी भी उनके जाने का दुख खत्म नहीं हुआ है। सिंगर के निधन को एक महीने से ज्यादा हो गया है और आज भी लोग उनकी याद में आंसू बहा रहे हैं। जुबीन को लेकर असम में कितनी दीवानगी थी, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले ही दिन उनकी फिल्म रोई रोई बिनले (Roi Roi Binale) हाउसफुल हो गई और एक हफ्ते तक ऐसा ही होने वाला है।

जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनले 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर क्रेज इतना तगड़ा था कि सुबह 4.30 बजे से ही शोज शुरू हो गए थे। एक दिन में 7-7 शोज हाउसफुल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे हफ्ते की एडवांस बुकिंग अभी से ही हो गई है।