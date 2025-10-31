Zubeen Garg की आखिरी मूवी Roi Roi Binale से मचा तहलका, थिएटर्स से हटाई गईं बाहुबली-थामा
Zubeen Garg Last Movie Roi Roi Binale: निधन के बाद दिवंगत अभिनेता-गायक जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनले सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। जुबीन गर्ग की फिल्म के आने से बॉलीवुड और साउथ की मूवीज पर असर पड़ा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जुबीन गर्ग के निधन से पूरा असम रोया था और अभी भी उनके जाने का दुख खत्म नहीं हुआ है। सिंगर के निधन को एक महीने से ज्यादा हो गया है और आज भी लोग उनकी याद में आंसू बहा रहे हैं। जुबीन को लेकर असम में कितनी दीवानगी थी, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले ही दिन उनकी फिल्म रोई रोई बिनले (Roi Roi Binale) हाउसफुल हो गई और एक हफ्ते तक ऐसा ही होने वाला है।
जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनले 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर क्रेज इतना तगड़ा था कि सुबह 4.30 बजे से ही शोज शुरू हो गए थे। एक दिन में 7-7 शोज हाउसफुल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे हफ्ते की एडवांस बुकिंग अभी से ही हो गई है।
बाहुबली-थामा को असम में नहीं मिले स्क्रीन्स
आलम यह है कि जुबीन गर्ग की फाइनल फिल्म की रिलीज का असर थामा, एक दीवाने की दीवानियत और बाहुबली द एपिक जैसी फिल्मों पर पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, असम के सिनेमाघरों से थामा और एक दीवाने की दीवानियत को हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली की री-रिलीज को भी असम के किसी भी थिएटर्स में जगह नहीं मिली है।
यह भी पढ़ें- मौत से पहले Zubeen Garg ने लिखा था ये नोट, पत्नी बोलीं- 'मुझे सांस लेने का मन नहीं...'
View this post on Instagram
एक हफ्ते के लिए थिएटर्स हुए फुल
पीटीआई की रिपोर्ट की मानें तो असम का हर थिएटर जुबीन गर्ग की फिल्म देखने के लिए भरा हुआ है। असम के सारे स्क्रीन्स पर यही फिल्म लगी हुई है। एक हफ्ते के लिए सारी टिकटें भी बिक गई हैं। इस तरह का क्रेज देख माना जा रहा है कि यह असम की सबसे ज्यादा कमाई या ओपनिंग करने वाली फिल्म न बन जाए।
क्या है जुबीन गर्ग की फिल्म की कहानी?
बात करें रोई रोई बिनले मूवी के बारे में तो इसमें जुबीन गर्ग ने ब्लाइंड म्यूजिशियन का किरदार निभाया है। फिल्म में उनके 11 गाने हैं जिसमें खुद सिंगर ने ही कंपोज किया है। यह एक म्यूजिशियन और उसके संघर्ष पर आधारित फिल्म है। जुबीन गर्ग की फिल्म को लेकर दर्शकों का रिस्पॉन्स उनके लिए एक ट्रिब्यूट है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।