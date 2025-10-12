Language
    जुबीन गर्ग मौत मामले में सिंगापुर पुलिस ने परिवार से मांगी जानकारी, CM हिमंता बोले- 'गंभीरता से हो रही जांच'

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:00 PM (IST)

    असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि सिंगापुर पुलिस ने गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में परिवार से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है। असम सरकार ने पहले ही जानकारी जुटाकर सिंगापुर भेज दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सिंगापुर पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जुबीन के करीबी सहयोगी अरुण सीआईडी की एसआईटी के सामने पेश हुए।

    जानकारी एकत्रित कर सिंगापुर के अधिकारियों को भेजी गई (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि सिंगापुर पुलिस ने गायक जुबीन गर्ग की मौत के संबंध में कुछ 'महत्वपूर्ण जानकारी' मांगी है। असम सरकार ने पहले ही आवश्यक जानकारी एकत्रित कर सिंगापुर के अधिकारियों को भेज दी है।

    मुख्यमंत्री सरमा ने पत्रकारों से कहा कि सिंगापुर पुलिस ने उनके परिवार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। हमने पहले ही परिवार से जानकारी एकत्रित कर उसे सिंगापुर के अधिकारियों को भेज दिया है। वे इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं।

    सिंगापुर ने मांगी है जानकारी

    हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सिंगापुर ने दिवंगत गायक जुबीन के परिवार से कौन सी जानकारी मांगी है। भारत सरकार ने पहले ही सिंगापुर से आपसी कानूनी सहायता संधि का सहारा लिया था। सरमा ने कहा, 'सिंगापुर पुलिस एक गहन जांच के बाद हमें एक उचित रिपोर्ट देना चाहती है।'

    सिंगापुर के अधिकारियों से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर अभी नहीं मिला है। इस बीच, जुबीन गर्ग के करीबी सहयोगी अरुण सीआईडी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) के सामने पेश हुए हैं। अरुण जुबीन के परिवार के साथ कई वर्षों से था और उसने अपने परिवार का उपनाम छोड़कर खुद को 'अरुण गर्ग' के रूप में पहचाना।