जुबीन गर्ग मौत मामले में सिंगापुर पुलिस ने परिवार से मांगी जानकारी, CM हिमंता बोले- 'गंभीरता से हो रही जांच'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि सिंगापुर पुलिस ने गायक जुबीन गर्ग की मौत के संबंध में कुछ 'महत्वपूर्ण जानकारी' मांगी है। असम सरकार ने पहले ही आवश्यक जानकारी एकत्रित कर सिंगापुर के अधिकारियों को भेज दी है।

मुख्यमंत्री सरमा ने पत्रकारों से कहा कि सिंगापुर पुलिस ने उनके परिवार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। हमने पहले ही परिवार से जानकारी एकत्रित कर उसे सिंगापुर के अधिकारियों को भेज दिया है। वे इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं।

सिंगापुर ने मांगी है जानकारी हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सिंगापुर ने दिवंगत गायक जुबीन के परिवार से कौन सी जानकारी मांगी है। भारत सरकार ने पहले ही सिंगापुर से आपसी कानूनी सहायता संधि का सहारा लिया था। सरमा ने कहा, 'सिंगापुर पुलिस एक गहन जांच के बाद हमें एक उचित रिपोर्ट देना चाहती है।'