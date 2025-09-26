Zubeen Garg की अचानक मौत से Aamir Khan को लगा बड़ा झटका, दुखी होकर किया ये भावुक पोस्ट

असम और बॉलीवुड के मशहूर गायक जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) का इसी महीने अचानक निधन हो गया जिससे म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। अब एक हफ्ते के बाद आमिर खान ने भी जुबीन गर्ग के निधन पर दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। जानिए उन्होंने क्या कहा है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। असम और बॉलीवुड में अपनी आवाज का जादू चलाने वाले गायक जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) अब इस दुनिया में नहीं रहे। 19 सितंबर को गायक का अचानक निधन हो गया था। उनके निधन से म्यूजिक इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा। फैंस के अलावा सेलिब्रिटीज भी गायक के निधन पर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। हाल ही में, जुबीन गर्ग के निधन पर आमिर खान ने रिएक्शन दिया है।

जुबीन गर्ग के निधन को एक हफ्ता बीत गया है लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में अभी भी उनके जाने का सदमा बरकरार है। अनु मलिक से लेकर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) तक कई सितारों ने गायक की मौत पर शोक व्यक्त किया। अब आमिर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।