    Zubeen Garg की अचानक मौत से Aamir Khan को लगा बड़ा झटका, दुखी होकर किया ये भावुक पोस्ट

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 09:07 AM (IST)

    असम और बॉलीवुड के मशहूर गायक जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) का इसी महीने अचानक निधन हो गया जिससे म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। अब एक हफ्ते के बाद आमिर खान ने भी जुबीन गर्ग के निधन पर दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। जानिए उन्होंने क्या कहा है।

    जुबीन गर्ग की मौत पर भावुक हुए आमिर खान। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। असम और बॉलीवुड में अपनी आवाज का जादू चलाने वाले गायक जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) अब इस दुनिया में नहीं रहे। 19 सितंबर को गायक का अचानक निधन हो गया था। उनके निधन से म्यूजिक इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा। फैंस के अलावा सेलिब्रिटीज भी गायक के निधन पर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। हाल ही में, जुबीन गर्ग के निधन पर आमिर खान ने रिएक्शन दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जुबीन गर्ग के निधन को एक हफ्ता बीत गया है लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में अभी भी उनके जाने का सदमा बरकरार है। अनु मलिक से लेकर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) तक कई सितारों ने गायक की मौत पर शोक व्यक्त किया। अब आमिर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

    आमिर खान ने जुबीन को दी श्रद्धांजलि

    आमिर खान की तरफ से उनके प्रोडक्शन कंपनी आमिर खान प्रोडक्शंस पेज पर एख पोस्ट शेयर किया गया है जिसमें जुबीन के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई है। पोस्ट में कहा गया है, "ज़ुबीन गर्ग के निधन से हमें गहरा दुख हुआ है। वह एक महान कलाकार थे, उनकी आवाज लाखों लोगों को छूती थी और उनका संगीत कई पीढ़ियों को प्रभावित करता रहा। कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा अद्वितीय रहेगा। हम उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। टीम AKP।"

    कैसे हुई जुबीन गर्ग की मौत?

    जुबीन गर्ग की मौत की गुत्थी अभी सुलझ नहीं पाई है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उनकी मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान लाइफ जैकेट न पहनने के चलते हुई और उनकी पत्नी ने दावा किया है कि गायक को स्कूबा डाइविंग के दौरान दिल का दौरा पड़ा था। शुक्रवार को उनका निधन हुआ था और मंगलवार को गुवाहाटी में उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके चाहने वालों की भीड़ गुवाहाटी में उमड़ पड़ी थी। 'या अली' गाने से मशहूर हुए जुबीन के निधन से उनके परिवार, सेलेब्स और फैंस को बड़ा झटका लगा है।

