Zubeen Garg के निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म Roi Roi Binale पर पत्नी ने दिया अपडेट, कहा- 'एक खालीपन तो...'
सिंगर जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) के निधन के बाद उनकी पत्नी गरिमा सैकिया ने उनकी आखिरी फिल्म रूई रूई बिनाले को लेकर अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि जुबीन इस फिल्म को लेकर बहुत जुनूनी थे। गरिमा ने यह भी कहा कि जुबीन की आवाज की डबिंग अभी बाकी है लेकिन फिल्म को 31 अक्टूबर को रिलीज करने की योजना है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। असम के पॉपुलर सिंगर जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को निधन हो गया था। सिंगर किसी इवेंट के चलते सिंगापुर गए थे जहां वह कार्यक्रम से एक दिन पहले अपने कुछ दोस्तों के साथ स्कूबा डाइविंग के लिए गए थे। इस दौरान एक अनहोनी घटना हुई और उनकी जान चली गई।
कहा जा रहा है कि सिंगर बिना लाइफ जैकेट के तैर रहे थे जिसकी वजह से दम घुटने के कारण उनका निधन हो गया। सिंगर के जाने से इंडस्ट्री में एक गहरा गैप हो गया है। राजकीय सम्मान के साथ उनका 23 सिंतबर को अंतिम संस्कार किया गया।
अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है फिल्म
अब जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया ने सिंगर और एक्टर की आखिरी और अभी तक रिलीज नहीं हुई फिल्म 'रूई रूई बिनाले' के बारे में अपडेट दिया है। इसे 31 अक्टूबर को रिलीज किया जाना है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए गरिमा ने कहा कि जुबीन गर्ग अपनी फिल्म को लेकर जुनूनी थे। मूवी अभी पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज में है।
कब रिलीज होगी जुबीन की आखिरी फिल्म
मंगलवार को गुवाहाटी के बाहरी इलाके में ज़ुबीन गर्ग के भावुक और भव्य अंतिम संस्कार के बाद, गरिमा ने कहा, "हम एक फिल्म, 'रोई रोई बिनाले' पर काम कर रहे थे, जो उनकी आखिरी फिल्म होगी। वह इसे लेकर बहुत इमोशनल थे। इसलिए वह इसे 31 अक्टूबर को रिलीज़ करने की योजना बना रहे थे। तो शायद अब हमें फिल्म पर काम शुरू करना होगा। ये उसी तारीख को रिलीज होगी जैसा उन्होंने सोचा था।"
म्यूजिकल लव स्टोरी होगी फिल्म
उन्होंने सिंगापुर में ज़ुबीन गर्ग के असामयिक निधन के कारण फिल्म में उनकी 'वॉयस डबिंग' पूरी न कर पाने पर भी खेद व्यक्त किया। इसे फिल्म में एक खालीपन बताया। गरिमा ने आगे कहा, "मुझे अफसोस है कि उनकी वॉइस डबिंग नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने भी इस फिल्म में अभिनय किया था और एक बहुत ही अलग भूमिका निभाई थी। वह इसे लेकर बहुत उत्साहित थे। वह एक ब्लाइंड आर्टिस्ट के तौर पर काम करते थे इसलिए यह पूरी तरह से एक प्योर म्यूजिकल लव स्टोरी है। मुझे लगता है कि लोगों को भी यह पसंद आएगी। लेकिन हम उनकी आवाज़ डब नहीं कर पाए। इसलिए फिल्म में एक खालीपन आ जाएगा। लेकिन बाकी संगीत और सब कुछ हो चुका था।"
