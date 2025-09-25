Zubeen Garg के निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म Roi Roi Binale पर पत्नी ने दिया अपडेट, कहा- 'एक खालीपन तो...'

सिंगर जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) के निधन के बाद उनकी पत्नी गरिमा सैकिया ने उनकी आखिरी फिल्म रूई रूई बिनाले को लेकर अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि जुबीन इस फिल्म को लेकर बहुत जुनूनी थे। गरिमा ने यह भी कहा कि जुबीन की आवाज की डबिंग अभी बाकी है लेकिन फिल्म को 31 अक्टूबर को रिलीज करने की योजना है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। असम के पॉपुलर सिंगर जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को निधन हो गया था। सिंगर किसी इवेंट के चलते सिंगापुर गए थे जहां वह कार्यक्रम से एक दिन पहले अपने कुछ दोस्तों के साथ स्कूबा डाइविंग के लिए गए थे। इस दौरान एक अनहोनी घटना हुई और उनकी जान चली गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कहा जा रहा है कि सिंगर बिना लाइफ जैकेट के तैर रहे थे जिसकी वजह से दम घुटने के कारण उनका निधन हो गया। सिंगर के जाने से इंडस्ट्री में एक गहरा गैप हो गया है। राजकीय सम्मान के साथ उनका 23 सिंतबर को अंतिम संस्कार किया गया।

अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है फिल्म अब जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया ने सिंगर और एक्टर की आखिरी और अभी तक रिलीज नहीं हुई फिल्म 'रूई रूई बिनाले' के बारे में अपडेट दिया है। इसे 31 अक्टूबर को रिलीज किया जाना है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए गरिमा ने कहा कि जुबीन गर्ग अपनी फिल्म को लेकर जुनूनी थे। मूवी अभी पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज में है।