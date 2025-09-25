आप जैसा कोई नहीं... Zubeen Garg की मौत से सदमे में कंगना रनौत, 6 दिन बाद किया ये पोस्ट
Zubeen Garg बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेहतरीन सिंगर में शुमार थे। उनके आस्मिक निधन से सिनेमा जगत में मातम पसरा हुआ है। अब जुबीन की मौत के 6 दिन बाद बी टाउन एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने सोशल मीडिया पर शोक जताया है और एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते शुक्रवार को सुरों के सरताज जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) का आस्मिक निधन हो गया। गायक की अचानक हुई मौत से हर कोई हैरान और हताश नजर आया। राजकीय सम्मान के साथ जुबीन को अंतिम विदाई दी गई थी। अब जुबीन गर्ग के देहांत के 6 दिन अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का पहला सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है।
जिसमें कंगना ने जुबीन की मौत पर शोक जताया है। इसके साथ ही उन्होंने पोस्ट में दिल को छू जाने वाली बात लिखी है। बता दें कि कंगना की डेब्यू फिल्म गैंगस्टर के या अली गाने से जुबीन गर्ग को सिनेमा जगत में पहचान मिली थी।
जुबीन की मौत पर कंगना की प्रतिक्रिया
साल 2006 में अनुराग बसु की फिल्म गैंगस्टर के जरिए कंगना रनौत ने बतौर अभिनेत्री हिंंदी सिनेमा में कदम रखा था। इस मूवी में कंगना के अलावा अभिनेता इमरान हाशमी और साइनी आहूजा ने अहम भूमिका को अदा किया था। फिल्म ठीकठाक चली और इसके गाने काफी लोकप्रिय रहे, खासतौर पर सिंगर जुबीन गर्ग की आवाज में गाया गया या अली गीत कल्ट बना। इसे सॉन्ग ने जुबीन को रातोंरात शोहरत दिलाई।
फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम
अब उनके निधन के मौके पर कंगना रनौत की तरफ से शोक संदेश सामने आया है। गैंगस्टर फिल्म एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी में जुबीन की कुछ तस्वीरों को शेयर किया है। इसके साथ कैप्शन लिखा है- आपके जैसा कोई और नहीं जुबीन दा। इस तरह से कंगना ने गायक के आस्मिक देहांत पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम
जुबीन गर्ग की मौत के 6 दिन बाद आया कंगना का ये पोस्ट अब चर्चा का विषय बन गया है। मालूम हो कि जुबीन असम म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थे और उनको अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ दी गई थी। बीते मंगलवार को जुबीन का अंतिम संस्कार हुआ और वह पंचतत्व में विलीन हो गए।
कैसे हुई जुबीन की मौत
दरअसल बताया जाता है कि सिंगापुर में स्कूवा डाइविंग के दौरान जुबीन गर्ग एक हादसे का शिकार हो गए और इसके चलते उनकी जान चली गई। सिनेमा में उनके द्वारा गाए गए गीत हमेशा अमर रहेंगे और उन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा।
