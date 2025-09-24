Zubeen Garg की मौत की जांच के लिए असम सरकार ने गठित की एसआईटी, विपक्ष ने की सीबीआई जांच की मांग

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गायक जुबीन गर्ग की मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। वर्तमान में असम सीआईडी मामले की जांच कर रही है विपक्षी दलों ने सीबीआई जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विसरा के नमूने दिल्ली भेजे जाएंगे।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को राज्य के डीजीपी से जुबीन गर्ग की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित करने को कहा है। असम सीआइडी वर्तमान में गर्ग की मौत के मामले की जांच कर रही है। पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के आयोजकों के खिलाफ राज्य भर में 60 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जहां गायक प्रस्तुति देने गए थे। वहीं, राज्य की विपक्षी पार्टियों ने जुबीन गर्ग की मौत की सीबीआइ जांच की मांग की है।

एक्स पर किए पोस्ट के जरिए दी जानकारी मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'हमारे प्रिय जुबीन गर्ग की असामयिक मृत्यु के संबंध में, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। आज मैंने डीजीपी, एडीजीपी और सीआइडी के साथ-साथ असम के मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में डीजीपी को असम पुलिस के सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों के साथ एक एसआइटी गठित करने का निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विसरा के नमूने विस्तृत जांच के लिए केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला दिल्ली भेजे जाएंगे।'