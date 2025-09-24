Language
    Zubeen Garg की मौत की जांच के लिए असम सरकार ने गठित की एसआईटी, विपक्ष ने की सीबीआई जांच की मांग

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:34 PM (IST)

    असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गायक जुबीन गर्ग की मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। वर्तमान में असम सीआईडी मामले की जांच कर रही है विपक्षी दलों ने सीबीआई जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विसरा के नमूने दिल्ली भेजे जाएंगे।

    जुबीन के मौत की होगी सीबीआई जांच (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को राज्य के डीजीपी से जुबीन गर्ग की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित करने को कहा है। असम सीआइडी वर्तमान में गर्ग की मौत के मामले की जांच कर रही है। पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के आयोजकों के खिलाफ राज्य भर में 60 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जहां गायक प्रस्तुति देने गए थे। वहीं, राज्य की विपक्षी पार्टियों ने जुबीन गर्ग की मौत की सीबीआइ जांच की मांग की है।

    एक्स पर किए पोस्ट के जरिए दी जानकारी

    मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'हमारे प्रिय जुबीन गर्ग की असामयिक मृत्यु के संबंध में, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। आज मैंने डीजीपी, एडीजीपी और सीआइडी के साथ-साथ असम के मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में डीजीपी को असम पुलिस के सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों के साथ एक एसआइटी गठित करने का निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विसरा के नमूने विस्तृत जांच के लिए केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला दिल्ली भेजे जाएंगे।'

    पूरी तरह से स्वतंत्र होगी एसआईटी

    उन्होंने जानकारी दी कि एसआईटी को जांच करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को पत्र लिखकर जुबीन गर्ग की मौत की सीबीआइ जांच की मांग की। एजेपी और आरडी जैसे अन्य विपक्षी दलों ने भी गर्ग की मौत की सीबीआइ जांच की मांग की है, जबकि एक व्यक्ति ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर अदालत की निगरानी में जांच की मांग की है। वहीं, जुबीन गर्ग के सैकड़ों प्रशंसकों ने बुधवार को एक निजी टीवी चैनल के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके मालिक पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में भाग लेने सिंगापुर गए थे और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

    जांच को लेकर कई जगह हुआ विरोध प्रदर्शन

    यह विरोध प्रदर्शन उस समय हुआ जब प्राग न्यूज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव नारायण पिछले हफ्ते गर्ग की मौत की पूरी घटना में अपनी भूमिका स्पष्ट करने के लिए अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मामले में कथित भूमिका के लिए संजीव नारायण के खिलाफ बोंगाईगांव पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। इसे आगे की जांच के लिए सीआइडी मुख्यालय भेज दिया गया है।

