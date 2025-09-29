Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haq मूवी में Yami Gautam का है 8-10 मिनट लंबा मोनोलॉग, बोलीं- 'यह डायलॉग याद करना नहीं...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 01:45 PM (IST)

    यामी गौतम इस वक्त अपनी आगामी फिल्म हक (Haq Movie) के लिए सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनकी फिल्म का टीजर रिलीज हुआ जिसने दर्शकों को इंप्रेस कर दिया। अब एक्ट्रेस ने फिल्म से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताई है। उनका कहना है कि फिल्म में उनका लंबा मोनोलॉग है।

    prefferd source google
    Hero Image
    एक सांस में यामी गौतम ने बोला 8 मिनट का डायलॉग। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि यामी गौतम (Yami Gautam) सिनेमा की अंडररेटेड हीरोइन हैं। जब-जब वह बड़े पर्दे पर आई हैं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया है। पिछले साल ही वह आर्टिकल 370 (Article 370) में दिखाई दी थीं और अब उनकी नई फिल्म आ रही है जिसके टीजर भर ने फिल्मी गलियारों में हलचल मचा दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाल ही में यामी गौतम की आगामी फिल्म हक (Haq Movie 2025) की अनाउंसमेंट हुई है। फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। 1 मिनट 12 सेकंड के टीजर में यामी की उम्दा अदाकारी दिख रही है। फिल्म को रिलीज होने में समय है, लेकिन इससे पहले एक्ट्रेस ने मूवी से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताई है।

    एक बार में बोला 8 मिनट का डायलॉग

    शाह बानो का किरदार निभा रहीं यामी गौतम ने एक हालिया इंटरव्यू में रिवील किया है कि हक मूवी में उनका 8-10 मिनट लंबा मोनोलॉग है। मोनोलॉग का मतलब एक ही बार में बोला गया डायलॉग। यानी एक्ट्रेस ने हक मूवी में बिना कट और ब्रेक लिए 8-10 मिनट का डायलॉग बोला है। उन्होंने बताया कि उनके लिए सबसे ज्यादा जो चीज मायने करती है, वो है कहानी।

    Yami Gautam

    Photo Credit - Instagram

    यह भी पढ़ें- 'तुम्हें अपनी आइब्रो को...', Yami Gautam को प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए मिली थी ऐसी नसीहत

    अच्छी कहानी की फैन हैं यामी

    यामी गौतम ने कहा कि एक्टर और आर्टिस्ट के लिए मोनोलॉग सिर्फ डायलॉग याद करना नहीं होता, इसे दिल से महसूस करना जरूरी है। यह किसी औरत की कहानी है, जो अपने दिल की बात सबसे सच्चे तरीके से कह रही है। एक्ट्रेस हमेशा से बढ़िया कहानी की फैन रही हैं। उनका सोचना है कि लेखक का काम इतना असरदार हो कि भाव सामने आ सकें। टीजर में तो यामी की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, अब बस पूरी फिल्म का इंतजार है।

    View this post on Instagram

    A post shared by Yami Gautam Dhar (@yamigautam)

    कब रिलीज होगी यामी गौतम की हक मूवी?

    सुपर्न वर्मा के निर्देशन में बन रही हक मूवी की कहानी शाह बानो से प्रेरित है जिन्होंने अपने बच्चों के हक के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी। फिल्म में यामी के अलावा इमरान हाशमी भी लीड रोल में हैं। यह फिल्म 7 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

    यह भी पढ़ें- Haq Teaser: कौन दिलाएगा हक कौम या कानून? सच्ची घटना पर बनी Yami Gautam की फिल्म का टीजर रिलीज