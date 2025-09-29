Haq मूवी में Yami Gautam का है 8-10 मिनट लंबा मोनोलॉग, बोलीं- 'यह डायलॉग याद करना नहीं...'
यामी गौतम इस वक्त अपनी आगामी फिल्म हक (Haq Movie) के लिए सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनकी फिल्म का टीजर रिलीज हुआ जिसने दर्शकों को इंप्रेस कर दिया। अब एक्ट्रेस ने फिल्म से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताई है। उनका कहना है कि फिल्म में उनका लंबा मोनोलॉग है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि यामी गौतम (Yami Gautam) सिनेमा की अंडररेटेड हीरोइन हैं। जब-जब वह बड़े पर्दे पर आई हैं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया है। पिछले साल ही वह आर्टिकल 370 (Article 370) में दिखाई दी थीं और अब उनकी नई फिल्म आ रही है जिसके टीजर भर ने फिल्मी गलियारों में हलचल मचा दी है।
हाल ही में यामी गौतम की आगामी फिल्म हक (Haq Movie 2025) की अनाउंसमेंट हुई है। फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। 1 मिनट 12 सेकंड के टीजर में यामी की उम्दा अदाकारी दिख रही है। फिल्म को रिलीज होने में समय है, लेकिन इससे पहले एक्ट्रेस ने मूवी से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताई है।
एक बार में बोला 8 मिनट का डायलॉग
शाह बानो का किरदार निभा रहीं यामी गौतम ने एक हालिया इंटरव्यू में रिवील किया है कि हक मूवी में उनका 8-10 मिनट लंबा मोनोलॉग है। मोनोलॉग का मतलब एक ही बार में बोला गया डायलॉग। यानी एक्ट्रेस ने हक मूवी में बिना कट और ब्रेक लिए 8-10 मिनट का डायलॉग बोला है। उन्होंने बताया कि उनके लिए सबसे ज्यादा जो चीज मायने करती है, वो है कहानी।
अच्छी कहानी की फैन हैं यामी
यामी गौतम ने कहा कि एक्टर और आर्टिस्ट के लिए मोनोलॉग सिर्फ डायलॉग याद करना नहीं होता, इसे दिल से महसूस करना जरूरी है। यह किसी औरत की कहानी है, जो अपने दिल की बात सबसे सच्चे तरीके से कह रही है। एक्ट्रेस हमेशा से बढ़िया कहानी की फैन रही हैं। उनका सोचना है कि लेखक का काम इतना असरदार हो कि भाव सामने आ सकें। टीजर में तो यामी की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, अब बस पूरी फिल्म का इंतजार है।
कब रिलीज होगी यामी गौतम की हक मूवी?
सुपर्न वर्मा के निर्देशन में बन रही हक मूवी की कहानी शाह बानो से प्रेरित है जिन्होंने अपने बच्चों के हक के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी। फिल्म में यामी के अलावा इमरान हाशमी भी लीड रोल में हैं। यह फिल्म 7 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
