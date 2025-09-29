Haq मूवी में Yami Gautam का है 8-10 मिनट लंबा मोनोलॉग, बोलीं- 'यह डायलॉग याद करना नहीं...'

यामी गौतम इस वक्त अपनी आगामी फिल्म हक (Haq Movie) के लिए सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनकी फिल्म का टीजर रिलीज हुआ जिसने दर्शकों को इंप्रेस कर दिया। अब एक्ट्रेस ने फिल्म से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताई है। उनका कहना है कि फिल्म में उनका लंबा मोनोलॉग है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि यामी गौतम (Yami Gautam) सिनेमा की अंडररेटेड हीरोइन हैं। जब-जब वह बड़े पर्दे पर आई हैं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया है। पिछले साल ही वह आर्टिकल 370 (Article 370) में दिखाई दी थीं और अब उनकी नई फिल्म आ रही है जिसके टीजर भर ने फिल्मी गलियारों में हलचल मचा दी है।

हाल ही में यामी गौतम की आगामी फिल्म हक (Haq Movie 2025) की अनाउंसमेंट हुई है। फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। 1 मिनट 12 सेकंड के टीजर में यामी की उम्दा अदाकारी दिख रही है। फिल्म को रिलीज होने में समय है, लेकिन इससे पहले एक्ट्रेस ने मूवी से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताई है।