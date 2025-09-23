Haq Teaser: कौन दिलाएगा हक कौम या कानून? सच्ची घटना पर बनी Yami Gautam की फिल्म का टीजर रिलीज

Haq Movie Teaser यामी गौतम और इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) स्टारर फिल्म हक का लेटेस्ट टीजर मेकर्स की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की कहानी बयां करती हैं जो 80 के दशक से जुड़ा हुआ है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राजी, तलवार और बधाई दो जैसी शानदार फिल्में बनाने वाला प्रोडक्शन हाउस जंगली पिक्चर्स (Junglee Pictures) की हमेशा से समाज को आईना दिखाने वाले थ्रिलर बनाता आ रहा है। इस क्रम में अब और शानदार कहानी को जोड़ा गया है, जिसका नाम हक (Haq) है। लंबे समय से यामी गौतम (Yami Gautam) और इमरान हाशमी स्टारर हक की चर्चा चल रही है।

अब मेकर्स की तरफ से हक का लेटेस्ट टीजर (Haq Teaser) रिलीज कर दिया है। ये फिल्म सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले पर आधारित है, जिसे 80 के दशक में सुनाया गया था। आइए एक नजर हक के टीजर पर डालते हैं।

हक का टीजर आया सामने फिल्म हक में यामी गौतम और इमरान हाशमी पहली बार एक साथ नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच की केमिस्ट्री कैसी रही है, उसका अंदाजा आप जंगल पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए फिल्म के लेटेस्ट टीजर को देखकर आसानी से लगा सकते हैं।

अपने-अपने किरदार में यामी और इमरान काफी जच रहे हैं। बता दें कि आर्टिकल 370 के बाद यामी गौतम इस फिल्म के जरिए वापसी कर रही हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो हक का टीजर काफी प्रॉमिसिंग क्या था शाह बानो केस? दरअसल फिल्म हक साल 1985 के चर्चित शाह बानो बेगम केस पर आधारित है। जिसमें एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाह बानो बेगम को उसके पति (मोहम्मद अहमद खान) द्वारा गुजारा भत्ता दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की फिक्शनल स्टोरी को दिखाया गया है। सर्वोच्च न्यायलय के पांच जजों की संविधान पीठ ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ जाते हुए 23 अप्रैल 1985 में ये फैसला सुनाया था।