जब Priyanka Chopra ने निक जोनस को खिलाया हाजमोला, विदेशी पति का फनी रिएक्शन जान छूट जाएगी हंसी
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) सालों बाद कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में नजर आईं। उन्होंने द ग्रेट इंडियन कपिल शो (The Great Indian Kapil Show) में ऐसे-ऐसे किस्से शेयर किए जिसे जानकर लोग हैरान रह गए।
पति निक जोनस (Nick Jonas) से जुड़ी करवा चौथ का रोमांटिक किस्सा हो या फिर सिंगर का पंजाबी परिवार में निक नेम हो... प्रियंका के किस्से इन दिनों खूब ध्यान खींच रहे हैं। अब 'देसी गर्ल' ने बताया है कि जब विदेशी निक ने देसी हाजमोला (Digestive Candy) खाया तो उनका क्या रिएक्शन था।
प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस को खिलाया था हाजमोला
प्रियंका चोपड़ा विदेश में सेटल होने के बावजूद कितनी देसी हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। अचार की शौकीन प्रियंका देसी अपने पास देसी चीजों का स्टॉक रखती हैं। हाल ही में, कपिल शर्मा के शो में गईं प्रियंका चोपड़ा ने रिवील किया कि उनके घर में चटपटी चीजों का स्टॉक है जिसमें हाजमोला भी शामिल है।
निक जोनस ने हाजमोला खाकर दिया ऐसा रिएक्शन
एक बार प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस को भी हाजमोला खिलाया और उसके बाद उनका जो रिएक्शन आया, वो जानकर आपकी हंसी छूट जाएगी। एक्ट्रेस ने कपिल के शो में इसका किस्सा शेयर किया। एक्ट्रेस ने बताया, "आप सोचो कि किसी अमेरिकन को आप हाजमोला खिलाओ। मेरा एक ड्रॉर है जिसके अंदर आम पापड़, हाजमोला और चटर-पटर चीजें हैं। तो निक पूछते हैं कि इस ड्रॉर में है क्या? मैंने बोला कि इससे तुम दूर ही रहो थोड़ा। यह तुम्हारी समझ के थोड़ा बाहर है। नहीं, लेकिन उन्हें सब जानना है। एक दिन मैंने खिला दिया हाजमोला।"
In India, eating Hajmola is very common. Even while living in America with her American husband, Priyanka Chopra is fond of things like Hajmola and Aam Papad (mango candy). One day, when Priyanka's husband, Nick Jonas, reached for her Hajmola stash, Priyanka offered him some.… pic.twitter.com/xe9EN0ysEk— Narendra Pratap (@hindipatrakar) December 22, 2025
प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि हाजमोला खाते ही निक जोनस ने उनसे पूछा कि यह फार्ट जैसा क्यों महक रहा है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी ठहाके मार-मारकर हंसने लगे।
प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग फिल्म
6 साल बाद भारतीय फिल्मों में वापसी कर रही हैं। वह इन दिनों एसएस राजामौली की आगामी फिल्म वाराणसी (Priyanka Chopra Upcoming Movie Varanasi) की शूटिंग कर रही हैं। फिल्म में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम भूमिकाओं में हैं।
