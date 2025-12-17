Priyanka Chopra ने बताया निक जोनस से सबसे पहले कहां हुई थी मुलाकात, कपिल बोले- हम पे तो केस...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बहुत जल्द नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का कॉमेडी शो अपने चौथे सीजन के साथ वापसी करने वाला है। इस बार प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) शो की पहली गेस्ट होंगी। इसका प्रीमियर 20 दिसंबर को रात 8 बजे होगा। खबरों के अनुसार, प्रियंका शो में एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित और महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन अभिनीत अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' के प्रचार के लिए आ रही हैं।

कपिल की फिटनेस पर प्रियंका ने किया सवाल हाल ही में इसका एक प्रोमो शेयर किया गया। प्रोमो में प्रियंका की शानदार एंट्री दिखाई देती है, जहां वह कपिल के वजन घटाने को लेकर उन्हें चिढ़ाती हैं। गर्व से भरे कपिल अंग्रेजी में जवाब देते हैं, 'दरअसल, मैं चार हीरोइनों के साथ काम कर रहा था, जिसका जिक्र वह 'किस किसको प्यार करूं 2' के संदर्भ में करते हैं। प्रियंका को यह सुनकर हंसी आ जाती है।'

बाद में, प्रोमो में किकू शारदा और कृष्णा अभिषेक को उनके बाहुबली अवतार में दिखाया गया, जिसे देखकर प्रियंका हंसते-हंसते लोटपोट हो गईं। उन्हें यह कहते हुए सुना गया, 'मैं भूल ही गई थी कि ये लोग इस शो में कितना हंसाते हैं।'