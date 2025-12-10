इस दिन शुरू हो रहा है The Great Indian Kapil Show का सीजन 4, हंसी के ओवरडोज के साथ मल्टीवर्स का तड़का
कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का लोकप्रिय कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' जल्द ही नेटफ्लिक्स पर अपने नए सीजन के साथ वापसी कर रहा है। इस बार ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का पॉपुलर कॉमेडी शो द ग्रेट इंडिया कपिल शो (The Great India Kapil Show) बहुत जल्द अपने तीसरे सीजन के साथ वापसी करने वाला है। इस सीजन आपको नए मसाले के साथ और भी कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। पिछले सीजन की तरह इस बार नया रोमांच, और मजेदार पंचेज और कपिल के नए-नए अवतार देखने को मिलेंगे। इनमें GenZबाबा, ताऊ जी, राजा और मंत्री शामिल हैं जो नए तरीके से दर्शकों का मनोरंजन करने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल नए अवतार में लौट रहा शो
ये कॉमेडी की एक बिलकुल नई दुनिया है जिसमें हंसी और आश्चर्य से भरपूर मस्ती देखने को मिलेगी। इसका मकसद परिवारों को एक साथ लाना और सभी के चेहरों पर मुस्कान बिखेरना है। वहीं अब नए सीजन की डेट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में भी जानकारी सामने आ गई है।
किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगा रिलीज
ग्रेट इंडियन कपिल का यह नया सीजन 20 दिसंबर, 2025 से नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने X पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, "जनता की भारी मांग पर सीजन 4 आ रहा है #TheGreatIndianKapilShow #season4 सिर्फ NetflixIndiaपर।"
On public demand 😍 season 4 is on the way #TheGreatIndianKapilShow #season4 only on @NetflixIndia pic.twitter.com/rCMf0Zrktu— Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) December 10, 2025
कपिल शर्मा ने दर्शकों को बताया अपनी ताकत
नए सीजन और अपने कई अवतारों के बारे में बात करते हुए, कपिल शर्मा ने कहा, "हर बार लगता है कि अब तो सब कर लिया, नए सीजन में क्या करूंगा, लेकिन फिर आपका प्यार और आपकी उम्मीद मुझे कुछ नया करने का रास्ता दिखा देती है, इस बार भी आप ही की उम्मीदों ने मुझे बहुत से नए किरदार और साथ दिया। साथ ही वो किरदार जो आपको हमेशा से पसंद आए हैं, उन्हें निभाने का रास्ता दिखाया है... तो आपके लिए कॉमेडी के वो सारे अवतार लेकर आ रहा हूं नेटफ्लिक्स पर, सीजन 4 में... जो होगा कॉमेडी के यूनिवर्स का मल्टीवर्स यानी मस्तीवर्स।"
बॉलीवुड सितारों और खेल जगत की हस्तियों से लेकर इंटरनेट सनसनी और संगीतकारों तक कई मेहमान सालों से शो में शिरकरत कर इसकी शोभा बढ़ा चुके हैं।
