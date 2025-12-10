इस दिन शुरू हो रहा है The Great Indian Kapil Show का सीजन 4, हंसी के ओवरडोज के साथ मल्टीवर्स का तड़का

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का पॉपुलर कॉमेडी शो द ग्रेट इंडिया कपिल शो (The Great India Kapil Show) बहुत जल्द अपने तीसरे सीजन के साथ वापसी करने वाला है। इस सीजन आपको नए मसाले के साथ और भी कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। पिछले सीजन की तरह इस बार नया रोमांच, और मजेदार पंचेज और कपिल के नए-नए अवतार देखने को मिलेंगे। इनमें GenZबाबा, ताऊ जी, राजा और मंत्री शामिल हैं जो नए तरीके से दर्शकों का मनोरंजन करने की कोशिश करेंगे।

बिल्कुल नए अवतार में लौट रहा शो ये कॉमेडी की एक बिलकुल नई दुनिया है जिसमें हंसी और आश्चर्य से भरपूर मस्ती देखने को मिलेगी। इसका मकसद परिवारों को एक साथ लाना और सभी के चेहरों पर मुस्कान बिखेरना है। वहीं अब नए सीजन की डेट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में भी जानकारी सामने आ गई है।