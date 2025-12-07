'Dadi Ki Shaadi' में नीतू कपूर और रिद्धिमा के साथ नजर आएंगे Kapil Sharma, कब रिलीज होगी फिल्म?

Language
    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:54 PM (IST)

    कपिल शर्मा एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है 'दादी की शादी'। मूवी में उनके साथ नीतू कपूर और रिद्धिमा कपूर साहनी भी नजर आएंगी। यह एक प ...और पढ़ें

    नीतू कपूर के साथ कपिल शर्मा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कपिल शर्मा एक लोकप्रिय कॉमेडियन और अभिनेता हैं। एक्टर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' को लेकर चर्चा में हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कॉमेडियन के पास 2026 में आने वाली एक और फिल्म है? उनकी आने वाली फिल्म का नाम 'दादी की शादी'है, जो इंटरनेट पर खूब चर्चा बटोर रही है।

    सोशल मीडिया पर है फिल्म को लेकर चर्चा

    दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर और कॉमेडियन कपिल शर्मा परिवार और प्यार की कहानी पर आधारित एक फिल्म में साथ नजर आएंगे। दादी की शादी को लेकर इंटरनेट पर पहले से ही चर्चा है। इन दोनों के अलावा, इस फिल्म में रिद्धिमा कपूर साहनी भी नजर आएंगी। बता दें कि रिद्धिमा, नीतू कपूर की बेटी हैं।

    क्या होगी फिल्म की कहानी?

    कथित तौर पर,'दादी की शादी'एक पारिवारिक फिल्म है जो एक दादी मां के बारे में है, जिन्हें फिर से प्यार मिलता है और वे शादी करने का फैसला करती हैं। कहानी में हास्य, पारिवारिक ड्रामा और भावनात्मक क्षणों का मिश्रण होने की उम्मीद है क्योंकि अलग-अलग पीढ़ियां शादी पर प्रतिक्रिया देती हैं और जश्न मनाती हैं। यह फिल्म एक फील गुड मूवी हो सकती है।

    पहले इसी महीने होने वाली थी रिलीज

    नीतू कपूर, कपिल शर्मा और रिद्धिमा कपूर साहनी अभिनीत इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग शिमला में हुई है। इस हिल स्टेशन की सड़कें, स्कूल और दर्शनीय स्थल फिल्म की मुख्य पृष्ठभूमि हैं। बताया जा रहा है कि शूटिंग 40-45 दिनों तक चली। मुख्य शूटिंग पूरी होने के बाद, कुछ पैचवर्क शूट और एक एंड-क्रेडिट गाना बाकी है। ये फिल्म पहले दिसंबर 2025 में रिलीज होने वाली थी। लेकिन अभी काफी सारा काम बाकी है इस वजह से फिल्म अप्रैल 2026 या फिर मदर्स डे के मौके पर रिलीज होगी।

