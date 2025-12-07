'Dadi Ki Shaadi' में नीतू कपूर और रिद्धिमा के साथ नजर आएंगे Kapil Sharma, कब रिलीज होगी फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कपिल शर्मा एक लोकप्रिय कॉमेडियन और अभिनेता हैं। एक्टर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' को लेकर चर्चा में हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कॉमेडियन के पास 2026 में आने वाली एक और फिल्म है? उनकी आने वाली फिल्म का नाम 'दादी की शादी'है, जो इंटरनेट पर खूब चर्चा बटोर रही है।

सोशल मीडिया पर है फिल्म को लेकर चर्चा दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर और कॉमेडियन कपिल शर्मा परिवार और प्यार की कहानी पर आधारित एक फिल्म में साथ नजर आएंगे। दादी की शादी को लेकर इंटरनेट पर पहले से ही चर्चा है। इन दोनों के अलावा, इस फिल्म में रिद्धिमा कपूर साहनी भी नजर आएंगी। बता दें कि रिद्धिमा, नीतू कपूर की बेटी हैं।