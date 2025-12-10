Language
    6 फ्लॉप फिल्में देकर जब टूटने लगी थी प्रियंका चोपड़ा की हिम्मत, इस डायरेक्टर का हाथ थामते ही रचा था इतिहास

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:15 PM (IST)

    बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर किसी की जिंदगी में वह समय आता है, जब उनका करियर ग्राफ बिल्कुल ही नीचे चला जाता है। कुछ ऐसा ही प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने करियर ...और पढ़ें

    जब प्रियंका चोपड़ा ने देखा था फ्लॉप का मुंह/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रियंका चोपड़ा आज के समय में किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक एक्ट्रेस ने अपनी सफलता का परचम लहराया है। एक आउटसाइडर होकर अपनी जगह बॉलीवुड में पक्की करना प्रियंका चोपड़ा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था।

    हाल ही में अबू दाबी में हुए एक इवेंट में प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) खास मेहमान बनकर आई थीं, जहां उन्होंने बॉलीवुड में अपने सबसे बुरे दौर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एक साल तो ऐसा था, जब उनकी लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी और अच्छी फिल्में एक्ट्रेस के हाथ से जा रही थीं। उस वक्त उनके दिमाग में क्या ख्याल आता था, इस बारे में भी उन्होंने खुलकर बात की।

    बैक टू बैक हुई थी छह फिल्में फ्लॉप

    अबू धाबी में ब्रिज मीडिया समिट के दौरान प्रियंका ने कहा, ‘जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब मुंबई से डर लगा, क्योंकि यहां टिके रहने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मैं ऐसी ही हूं, जो काम हाथ में लेती हूं, उसे अपना सौ प्रतिशत देती हूं। एक समय ऐसा भी आया, जब मेरी छह फिल्में लगातार फ्लाप हुईं और तब मुझे अहसास हुआ कि मुझे कुछ अलग करना होगा।

    यह उनके करियर का सबसे बुरा दौर था, क्योंकि फ्लॉप फिल्मों की वजह से उनके हाथ से वह मूवी छिन रही थीं, जिनका हिस्सा वह बनना चाहती थीं। हालांकि, उस वक्त उनके पास कोई च्वाइस नहीं थी और दिमाग में बस सर्वाइवल था।

    2008 में प्रियंका की मूवी ने रचा था इतिहास

    लगातार फ्लॉप के बाद भी प्रियंका चोपड़ा सिर झुकाकर अपना काम करती चली गईं। साल 2008 में उनकी झोली में मधुर भंडारकर की फैशन आ गिरी, जो उनके करियर की मील का पत्थर साबित हुई। प्रियंका ने आगे कहा, "जब मुझे फैशन फिल्म मिली। लोगों ने सोचा कि मेरा वक्त खराब चल रहा है, लेकिन आगे जो हुआ, वह इतिहास है, क्योंकि मैंने उसमें बहुत मेहनत की थी। इसी तरह जब मैंने हालीवुड में काम करने के बारे में सोचा, तब भी मैंने अपना पूरा दमखम लगा दिया था। बहुत कुछ छोड़ना पड़ा, परिवार का समय, त्योहार, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। मैंने वह नहीं किया होता, तो इस मुकाम पर नहीं होती।"

    इंडियन सिनेमा में फिर दमखम दिखाएंगी प्रियंका चोपड़ा

    हॉलीवुड की बड़ी स्टार बन चुकी प्रियंका चोपड़ा कई सालों के बाद एक बार फिर से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कर रही हैं। वह एस एस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में 'मंदाकिनी' का किरदार अदा करेंगी। इस मूवी में उनके अपोजिट महेश बाबू मुख्य भूमिका में हैं।

