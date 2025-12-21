How Romantic! चांद नहीं दिखा तो Priyanka Chopra को बादलों के ऊपर लेकर गए थे निक जोनास

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपने टैलेंट के दम पर सफलता हासिल करने वाली प्रियंका चोपड़ा जहां जाती है अपना चार्म बिखेरना नहीं भूलतीं। वहीं प्रियंका और निक की जोड़ी के करोड़ों लोग दीवाने हैं और इसीलिए उनके किस्से भी सुनने में दिलचस्प लगते हैं। हाल ही में प्रियंका ने कपिल के शो में निक जोनस के साथ एक खूबसूरत रोमांटिक डेट के बारे में बताया।

करवाचौथ पर नहीं दिख रहा था चांद कपिल के शो में अर्चना पूरन सिंह ने प्रियंका से पूछा कि आप भारत में बड़ी हुई हो और मालती विदेश में बड़ी हो रही है तो क्या कोई ऐसी चीज है जिसे आप चाहती हो कि मालती भी उसे अपने देश से सीखे। इस पर प्रियंका ने कहा कि मालती उनके साथ भारत में बहुत ट्रेवल करती है वह हाल ही में उनके साथ हैदराबाद आई थी, इसके साथ ही वह मुंबई और दिल्ली आती रहती है। इस पर कपिल ने कहा कि आप अपनी बेटी को भी भारतीय संस्कार देती हैं। तो क्या आप अपने पति को यहां के कल्चर से वाकिफ रखती हैं।

प्रियंका के घरवाले ने क्या रखा निक का निकनेम शो में एक सवाल जवाब के सेगमेंट के दौरान कपिल ने प्रियंका से पूछा कि क्या आपके घरवालों ने निक जोनस का कोई निकनेम रखा है। इस पर पीसी ने कहा कि हां उन्हें उनके चाचा, बुआ अक्सर निकवा, निक्की, निक्कु कहकर बुलाते हैं। फिर हंसते हुए प्रियंका ने बताया कि मेरे एक रिश्तेदार ने एक दिन उन्हें बोला- निक्कर। उन्होंने कहा, 'मेरी फैमिली में ऐसे कई लोग हैं जिनके पैग थोड़े कम ही रखने पड़ते हैं। प्रियंका चोपड़ा की इस बात पर सब ठहाके लगाकर हंस पड़े।