दिल्ली मेट्रो में पैट्रोलिंग के फैसले पर भड़के विवेक अग्निहोत्री, बोले- 'यह बहुत ज्यादा स्टूपिड है'

नई दिल्ली, जेएनएन। फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में दिल्ली मेट्रो में पैट्रोलिंग के नए नियम पर प्रतिक्रिया दी है। हाल ही में, यह बताया गया था कि दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के 'आपत्तिजनक' व्यवहार को रोकने के लिए हर डिब्बे के अंदर पुलिस लगातार गश्त करेगी।

विवेक अग्निहोत्री ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देने के लिए अपने ट्विटर पर लिखा और कहा, "यह बहुत बेवकूफी भरा है।" विवेक ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के हाल ही में लिए गए फैसले पर एक रिपोर्ट पोस्ट की कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि 'आपत्तिजनक' व्यवहार का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है।

बता दें कि यह फैसला लगभग एक सप्ताह पहले दिल्ली मेट्रो के वीडियो की एक सीरीज के ऑनलाइन सामने आने के बाद लिया गया था। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक आदमी को मेट्रो कोच के अंदर अश्लील हरकत करते देखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद, कई लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शिष्टाचार पर सवाल उठाया।

This is so so so stupid. pic.twitter.com/o1n4xUuxrX