Vivek Agnihotri: 'दर्शक बेवकूफ नहीं हैं'- पर्दे पर राजस्थानी किरदारों को दिखाने पर भड़के विवेक अग्निहोत्री

नई दिल्ली, जेएनएन। Vivek Agnihotri: विवेक अग्निहोत्री सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अपने पोस्ट्स में वो किसी न किसी पर निशाना जरूर साधते हैं। हाल ही में उन्होंने बिना नाम लिए अपनी पोस्ट में आपत्ति जताई है कि कैसे किसी को भी राजस्थानी कैरेक्टर बता दिया जाता है और पुलिस की वर्दी में नजर आ रही महिला अफसर को भी पूरे मेकअप में दिखाया जाता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए, उनका ट्वीट सोनाक्षी सिन्हा-स्टारर दहाड़ की रिलीज के एक दिन बाद आया है, जिसमें वह एक पुलिसवाले की भूमिका निभाई है। इसी सीरीज को राजस्थान के बैकग्राउंड पर फिल्माया गया है। पूरी सीरीज में कुछ एक को छोड़कर बाकी किरदार सिर्फ थारो, म्हारो बोलकर ही काम चला रहे हैं।

शनिवार को किए गए अपने ट्वीट में कहा गया है, "कुछ ऑब्जर्वेशन: 1. बॉलीवुड अभिनेताओं को लगता है कि हुकुम... म्हारो... थारो... कहकर वे राजस्थानी किरदार बन सकते हैं। बाकी के डायलॉग्स वे अपने पंजाबी, बंबइया, तमिल, कन्नड़ लहजे में बोल सकते हैं…”

उन्होंने आगे दिखा- एक पुलिस वाला बनने के लिए आपको बस टाइट फिटिंग खाकी कपड़े पहनने की जरूरत है। ढेर सारे मेकअप के साथ। तीसरे प्वाइंट में उन्होंने लिखा- वे नीरस और उबाऊ अभिनय करके सोचते हैं, इतने धीमे संवाद बोलते हैं कि कोई समझ न सके अच्छा, मस्त अभिनय है। चौथा- अगर आप अल्ट्रा मॉडर्न दिखने वाले, गोरे और प्यारे, शहरी अभिनेताओं को कुछ राजस्थानी शब्द बोलते हैं और बेवजह गाली देते हैं, तो दर्शक इतने मूर्ख हैं कि वे मान लेंगे कि ये अभिनेता वास्तव में राजस्थानी हैं।

Few observations:

1. Bollywood actors think that by saying हुक़ुम… म्हारो… थारो… they can become Rajasthani characters. Rest of the dialogues they can speak in their Punjabi, Bambaiya, Tamil, Kannada accent.

2. To be a cop you just need to wear tight fitting khaki clothes.…— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) May 13, 2023