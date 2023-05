विवेक अग्निहोत्री को आया इमरान खान पर गुस्सा, 'द कश्मीर फाइल्स' के गाने को गलत तरीके से इस्तेमाल का लगाया आरोप

नई दिल्ली, जेएनएन। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गुरुवार दोपहर एक हाई प्रोफाइल मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी गिरफ्तारी से पहले का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्हें काफिले में आते हुए देखा गया था। दिलचस्प बात यह है कि पोस्ट में ऑडियो "हम देखेंगे", पिछले साल की बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर द कश्मीर फाइल्स में इस्तेमाल की गई फैज अहमद फैज की प्रसिद्ध कविता का संस्करण था। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने अब इस पर आपत्ति जताई है।

इमरान खान ने बुधवार को वीडियो शेयर किया था जिसमें साफ तौर पर "हम देखेंगे" के रूप में लेबल किए गए ऑडियो के साथ स्वप्निल बंदोदकर, पल्लवी जोशी, शाजाद अली, सलमान अली, मेघना मिश्रा और अनन्या वाडकर को क्रेडिट दिया गया था। यह गीत पाकिस्तानी कवि और लेखक फैज की प्रसिद्ध कविता है, जिसका सालों से विरोध प्रदर्शनों में इस्तेमाल किया जाता रहा है।

शुक्रवार को फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'इंडिक सिनेमा की ताकत देखिए। ImranKhanPTI का आधिकारिक अकाउंट इंस्टाग्राम पर अपने आधिकारिक वीडियो में अवैध रूप से TheKashmirFiles के आधिकारिक गीत का उपयोग कर रहा है।” फिल्म निर्माता ने इसे 'पाकिस्तान की विडंबना' बताया।

