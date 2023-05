नई दिल्ली, जेएनएन। ढेर सारे विवादों और बैन की मांग के बावजूद 'द केरल स्टोरी' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। यह फिल्म केरल में धर्म परिवर्तन और वहां की लड़कियों को आईएसआईएस जैसे खतरनाक आतंकी संगठन से जोड़ने की कहानी बताने का दावा करती है। इसलिए फिल्म को लेकर काफी विवाद है। कुछ लोगों ने फिल्म को प्रोपेगेंडा भी बताया है। ऐसे में 'द‌ केरल स्टोरी' की रिलीज के बाद एक्ट्रेस अदा शर्मा ने ट्रोल करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है।

सुदीप्तो सेन की डायरेक्ट की गई मूवी 'द‌ केरल स्टोरी' विवादों के बीच थियेटर में रिलीज हुई, और इसके रिव्यू दो बिलकुल अलग ध्रुवों पर नजर आए। कंगना रनोट और विवेक अग्निहोत्री जैसे दिग्गज सेलिब्रिटीज ने फिल्म की तारीफ करते हुए लोगों से इसे देखने की अपील की है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के कुछ सेक्शन ने भारी संख्या में फिल्म का विरोध किया।

ऐसे विरोध करने वाले लोगों को अदा शर्मा ने एक ट्वीट के जरिए जवाब दिया है। शनिवार को एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, 'वह लोग जो द केरल स्टोरी को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, उन लोगों का इंडियन विक्टिम्स के कुछ टेस्टिमोनियल देखने के बाद भी कहना है कि ऐसे कोई इंसिडेंट नहीं हुए,,, उनसे मेरी गुजारिश है,‌‌ आईएसआईएस और ब्राइड्स जैसे शब्दों को गूगल करें... शायद कुछ व्हाइट गर्ल्स की कहानी मिल जाए जो आपको यह महसूस कर आएगी हमारी इंडियन मूवी सच्ची है।"

And for the the few still calling #TheKeralaStory a propaganda film ,saying these incidents do not exist even after watching testimonials of several Indian victims,,,my humble request , Google two words ISIS and Brides...maybe an account of white girls narrated to you might make… pic.twitter.com/qYBp3B3owQ