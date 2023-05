'BJP करती है फिल्मों को फंड', ममता बनर्जी के बयान पर The Kashmir Files के निर्देशक ने भेजा लीगल नोटिस

नई दिल्ली, जेएनएन। 'द केरल स्टोरी' को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक नया मामला शुरू हो गया है। 'द कश्मीर फाइल्स' के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक कानूनी नोटिस भेजा है।

फिल्ममेकर ने ममता पर उनकी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' और उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है। नोटिस निर्माता अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक की ओर से भेजा गया है। विवेक ने इसकी कॉपी सोशल मीडिया में साझा भी की है।

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- ''मैंने, अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने हमें और हमारी फिल्मों 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द देहली फाइल्स' को बदनाम करने के इरादे से झूठे और अपमानजनक बयान दिये हैं।''

BREAKING: I have, alongwith @AbhishekOfficl & Pallavi Joshi, sent a LEGAL NOTICE to the Chief Minister, Bengal @MamataOfficial for her false & highly defamatory statements made with malafide intention to defame us & our films #TheKashmirFiles & upcoming 2024 film #TheDelhiFiles. pic.twitter.com/G2SjX67UOB May 9, 2023

ममता के बयान से भड़के विवेक

एएनआई से बातचीत में विवेक ने इसको लेकर कहा- मैं काफी समय से खामोश था। कोई भी चीफ मिनिस्टर या बड़े-बड़े जर्नलिस्ट, कोई भी इसे प्रोपेगैंडा बोल दिया करता था। अब मुझे लगा, बहुत हो गया। आज जो भी कहता है कि यह प्रोपेगैंडा है, वो आकर साबित करे कि कौन सा फ्रेम, कौन सा शॉट, कौन सा तथ्य गलत है, नहीं तो हम उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे।

#WATCH | Yesterday Mamata Banerjee said that 'The Kashmir Files' and my upcoming film which is based on the genocide in Bengal, are propaganda. She said that BJP funds me for the films I make. We have sent a legal notice to CM Mamata Banerjee against the statements she made:… pic.twitter.com/JXGFVRoytT— ANI (@ANI) May 9, 2023

विवेक ने आगे कहा कि कल ममता बनर्जी ने मेरी फिल्म द कश्मीर फाइल्स और आने वाली फिल्म, जो बंगाल में हुए नरसंहार पर आधारित है, उस पर लांछन लगाये। उन्होंने कहा कि मुझको, कश्मीर फाइल्स और अगली फिल्म बनाने के लिए बीजेपी स्पॉन्सर करत है, फंड करती है।

विवेक कहते हैं कि यह बहुत ही अपमानजनक और मेरी जीविका को प्रभावित करने वाली सरासर झूठ और बेबुनियाद बात है, जो कि एक राजनीति के तहत अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता जी ने बोला है। नोटिस में ममता बनर्जी से पूछा गया है कि उन्होंने जो कहा है, उसका आधार क्या है।

क्या है पूरा मामला?

विवेक और ममता के बीच इस विवाद की शुरुआत सोमवार को हुई थी। ममता ने द केरल स्टोरी को राज्य में प्रतिबंधित करने के क्रम में द कश्मीर फाइल्स के लिए भी भला-बुरा कहा था। विवेक ने इस वीडियो को शेयर करके लिखा था- मुझे लगता है कि इस वीडियो में ममता दीदी मेरे बारे में बात कर रही हैं। हां, मैं डायरेक्ट एक्शन डे नरसंहार के पीड़ितों के इंटरव्यू करने बंगाल गया था। आप क्यों डरी हुई हैं? द कश्मीर फाइल्स नरसंहार के बारे में थी और...

VERY IMPORTANT: In this video, I guess, @MamataOfficial didi is talking about me. Yes, I came to Bengal to interview survivors of Direct Action Day genocide instigated by Khilafat. And the role of Gopal Patha. Why are you scared? #TheKashmirFiles was about Genocide and… pic.twitter.com/x7OcaQ4A4k— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) May 8, 2023

इस पर एक यूजर ने उनसे कहा कि उन्हें मानहानि का केस दर्ज करना चाहिए और उन्हें अदालत में चुनौती देनी चाहिए। इस पर विवेक ने कहा कि वो इस पर विचार कर रहे हैं।

ब्लॉकबस्टर रही थी 'द कश्मीर फाइल्स'

'द कश्मीर फाइल्स' 2022 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही थी। फिल्म ने महज 3.50 करोड़ की ओपनिंग ली थी, मगर 250 करोड़ से ज्यादा का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। 'द कश्मीर फाइल्स' के सामने रिलीज हुईं बड़ी फिल्में भी फ्लॉप रही थीं।