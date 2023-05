'BJP फंड करती है', बंगाल की CM ने द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ की टिप्पणी; विवेक अग्निहोत्री ने भेजा कानूनी नोटिस

कोलकाता, एजेंसी। फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कानूनी नोटिस भेजा है। बता दें कि ममता बनर्जी ने फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

अग्निहोत्री ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि 8 मई को ममता बनर्जी ने कहा था कि 'द कश्मीर फाइल्स' और मेरी आने वाली फिल्म जो बंगाल में हुए नरसंहार पर आधारित है, प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि मैं जो फिल्में बनाता हूं उसके लिए बीजेपी मुझे फंड देती है। हमने सीएम ममता बनर्जी द्वारा दिए गए बयानों के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा है।'

अग्निहोत्री ने कहा कि 'मैं पिछले एक साल से कैसे रह रहा हूं, केवल मैं आपको बता सकता हूं। कुछ नेताओं, पत्रकारों और तथाकथित साम्प्रदायिक तथ्यों की जांच करने वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। वे मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सांप्रदायिक फैक्ट चेकर्स ने मेरी बेटी की तस्वीर को उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से हटाकर प्रसारित कर दिया, जो एक बेशर्म हरकत है।'

#WATCH | Some communal fact checkers took my daughter's pictures from social media and made her popular. We want to raise such issues so that no film-maker is forced to remain silent in this country: Vivek Agnihotri, Director of 'The Kashmir Files' film pic.twitter.com/fJN7Kr706M