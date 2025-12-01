सेंचुरी मारते ही Virat Kohli ने पत्नी Anushka Sharma संग सेलिब्रेट की जीत, खूबसूरत तस्वीरों ने जीत लिया दिल
इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI मैच में सेंचुरी मारकर इतिहास रच दिया। अब सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल हो रही हैं जिसमें क्रिकेटर अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) देश के मोस्ट लव्ड कपल्स में गिने जाते हैं जो अपनी केमिस्ट्री और बॉन्ड से किसी का भी दिल जीत लेते हैं। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ।
इस वक्त रांची में साउथ अफ्रीका के साथ ODI मैच चल रहा है। कल सीरीज का पहला मैच था जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम की जीत हुई और विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने। उन्होंने ODI में सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड भी बनाया।
क्रिकेट देखने नहीं आईं अनुष्का शर्मा
यूं तो अनुष्का शर्मा पति विराट कोहली के साथ हर मैच में उनके साथ रहती हैं, लेकिन वह इस बार भारत नहीं आईं। हालांकि, विराट ने अपनी जीत का जश्न अपनी पत्नी अनुष्का के साथ ही सेलिब्रेट किया, वो भी क्रिकेट के मैदान में।
मैच जीतते ही विराट ने लकी चार्म को किया किस
सोशल मीडिया पर विराट कोहली की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें वह मैच के बाद अपनी वेडिंग रिंग को किस करते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, विराट ने क्रिकेट के मैदान में ही अपनी पत्नी को वीडियो कॉल भी मिला दिया और दोनों एक-दूसरे से बात करते हुए दिखाई दिए।
विराट ने अनुष्का को किया कॉल
सोशल मीडिया पर जैसे ही उनकी तस्वीरें वायरल हुईं, फैंस उन पर एक बार फिर फिदा हो गए। एक यूजर ने कहा, "विराट कोहली मैच खत्म होते ही लंदन में मौजूद अनुष्का शर्मा को कॉल कर रहे हैं। क्या आदमी है, क्या खिलाड़ी है।"
ट्रोल की बोलती हुई बंद
एक यूजर ने उन लोगों की क्लास लगाई जो विराट कोहली की असफलता का जिम्मेदार अनुष्का को ठहराते हैं। यूजर ने विराट की वेडिंग रिंग किस करते हुए फोटो शेयर करते हुए लिखा, "यह विराट कोहली की तरफ से उन लोगों को तमाचा है जो अनुष्का शर्मा को उनकी रेयर असफलता के लिए अनुष्का शर्मा को ट्रोल करते हैं और उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने अपनी सेंचुरी वेडिंग रिंग को किस करते हुए सेलिब्रेट की।"
This is a slap from Virat Kohli to everyone of those who trolls & blame Anushka Sharma for his rare failures.— Rajiv (@Rajiv1841) November 30, 2025
Celebrated his 100 with a lovely kiss to his wedding ring❤️🥹 pic.twitter.com/HpSxKNhVbE
Virat completes his century, kisses his locket with Anushka’s ring in it, looks up at the sky seeking his father’s blessings, a moment beyond cricket. pic.twitter.com/zjmrFL3Y5q— isHaHaHa (@hajarkagalwa) November 30, 2025
सोशल मीडिया पर विराट कोहली की ये तस्वीर वायरल हो रही है और लोग अनुष्का के साथ उनके बॉन्ड को काफी पसंद कर रहे हैं। बता दें कि अनुष्का विराट के मैच के लिए भारत नहीं आई हैं। वह अपने बच्चों के साथ लंदन में हैं।
