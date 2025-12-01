Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेंचुरी मारते ही Virat Kohli ने पत्नी Anushka Sharma संग सेलिब्रेट की जीत, खूबसूरत तस्वीरों ने जीत लिया दिल

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 09:24 AM (IST)

    इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI मैच में सेंचुरी मारकर इतिहास रच दिया। अब सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल हो रही हैं जिसमें क्रिकेटर अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा संग सेलिब्रेट की अपनी जीत। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) देश के मोस्ट लव्ड कपल्स में गिने जाते हैं जो अपनी केमिस्ट्री और बॉन्ड से किसी का भी दिल जीत लेते हैं। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस वक्त रांची में साउथ अफ्रीका के साथ ODI मैच चल रहा है। कल सीरीज का पहला मैच था जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम की जीत हुई और विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने। उन्होंने ODI में सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड भी बनाया।

    क्रिकेट देखने नहीं आईं अनुष्का शर्मा

    यूं तो अनुष्का शर्मा पति विराट कोहली के साथ हर मैच में उनके साथ रहती हैं, लेकिन वह इस बार भारत नहीं आईं। हालांकि, विराट ने अपनी जीत का जश्न अपनी पत्नी अनुष्का के साथ ही सेलिब्रेट किया, वो भी क्रिकेट के मैदान में।

    मैच जीतते ही विराट ने लकी चार्म को किया किस

    सोशल मीडिया पर विराट कोहली की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें वह मैच के बाद अपनी वेडिंग रिंग को किस करते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, विराट ने क्रिकेट के मैदान में ही अपनी पत्नी को वीडियो कॉल भी मिला दिया और दोनों एक-दूसरे से बात करते हुए दिखाई दिए।

    Virat Kohli

    विराट ने अनुष्का को किया कॉल

    सोशल मीडिया पर जैसे ही उनकी तस्वीरें वायरल हुईं, फैंस उन पर एक बार फिर फिदा हो गए। एक यूजर ने कहा, "विराट कोहली मैच खत्म होते ही लंदन में मौजूद अनुष्का शर्मा को कॉल कर रहे हैं। क्या आदमी है, क्या खिलाड़ी है।"

    यह भी पढ़ें- Virat Kohli Birthday: ना हिंदी...ना पंजाबी, ये है विराट कोहली का फेवरेट गाना, यूट्यूब पर मिले करोड़ों व्यूज

    ट्रोल की बोलती हुई बंद

    एक यूजर ने उन लोगों की क्लास लगाई जो विराट कोहली की असफलता का जिम्मेदार अनुष्का को ठहराते हैं। यूजर ने विराट की वेडिंग रिंग किस करते हुए फोटो शेयर करते हुए लिखा, "यह विराट कोहली की तरफ से उन लोगों को तमाचा है जो अनुष्का शर्मा को उनकी रेयर असफलता के लिए अनुष्का शर्मा को ट्रोल करते हैं और उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने अपनी सेंचुरी वेडिंग रिंग को किस करते हुए सेलिब्रेट की।"

     

    Anushka Virat

    Anushka Virat

    सोशल मीडिया पर विराट कोहली की ये तस्वीर वायरल हो रही है और लोग अनुष्का के साथ उनके बॉन्ड को काफी पसंद कर रहे हैं। बता दें कि अनुष्का विराट के मैच के लिए भारत नहीं आई हैं। वह अपने बच्चों के साथ लंदन में हैं।

    यह भी पढ़ें- कॉफी विद करण में क्यों नहीं आते Virat-Anushka, करण जौहर ने खुद किया खुलासा