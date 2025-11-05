Virat Kohli Birthday: ना हिंदी...ना पंजाबी, ये है विराट कोहली का फेवरेट गाना, यूट्यूब पर मिले करोड़ों व्यूज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. क्रिकेट वर्ल्ड के किंग कहे जाने वाले क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli Birthday) आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। विराट को आज जन्मदिन के मौके पर हर तरफ से बधाईयां मिल रही हैं। विराट भले ही क्रिकेट के मैदान में ज्यादा रहते हों लेकिन उनकी चर्चा किसी बड़े बॉलीवुड स्टार की तरह ही होती है। विराट की पसंद-नापसंद भी बड़ी साफ है। विराट को ना कोई शोर-शराबा पसंद है और ना ही किसी तरीके का दिखावा। यही चीज उन्हें बाकी लोगों से थोड़ी अलग बनाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विराट कोहली का पसंदीदा गाना कौन सा है? अब आप सोच रहे होंगे कि शायद विराट का फेवरेट सॉन्ग उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा की किसी फिल्म का होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर विराट का फेवरेट सॉन्ग आजकल कौन सा है...

विराट का फेवरेट है ये तमिल गाना

दरअसल विराट कोहली को हिंदी या पंजाबी नहीं बल्कि तमिल गाना (Tamil Song) पसंद है। हैरानी की बात तो ये है कि विराट आजकल इसी गाने को गुनगुनाते रहते हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले ही आईपीएल मैच के दौरान एक चैट में विराट ने इस बात का खुलासा किया था। विराट ने बताया कि उनका आजकल नी सिंगम धन 'Nee Singam Dhan' गाना फेवरेट बना हुआ है। इस गाने को वो आजकल सुन रहे हैं।