Virat Kohli तो निकले 'बेवफा', अनुष्का शर्मा का रिएक्शन देख बोले फैंस- 'देखा भाभीजी'!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. कहते हैं कि जब भी पति पर मुश्किल आती है तो पत्नी अपने पति की ढाल बनकर उसके साथ रहती है। खूबसूरत कपल्स में से एक विराट कोहली (Virat Kohli) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) इसका जीता जागता उदाहरण हैं। भले ही विराट ने अपने करियर में काफी उतार-चढ़ाव देखे हों, लेकिन अनुष्का हमेशा उनके साथ रही हैं। अनुष्का को भी कई बार इसके चलते काफी कुछ सुनना भी पड़ा है, लेकिन अनुष्का को या विराट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहांतक कि विराट ने खुलकर कई बार कहा कि, उनके मुश्किल वक्त में सिर्फ अनुष्का उन के साथ थीं। अब इसी पर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने एक रील बनाई और गाना ऐसा लगाया कि अनुष्का भी खुद को इस पर रिएक्ट करने से रोक ना सकीं।

फैन ने विराट-अनुष्का पर बनाई रील

दरअसल सोशल मीडिया पर एक फैन ने रील बनाई है। इस रील को देखने के बाद आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाएगी। इस रील में विराट के उस बयान के ऊपर एक्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके बुरे वक्त में सिर्फ उनकी पत्नी अनुष्का ही उनके साथ थीं। विराट ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी। बस फिर क्या था सोशल मीडिया यूजर ने उसी पर एक एक्ट क्रिएट किया और ये रील बना डाली। रील पर यूजर ने इमरान खान के गाने बेवफा को लगाया और रील में एक्टिंग भी की।