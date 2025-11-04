Virat Kohli तो निकले 'बेवफा', अनुष्का शर्मा का रिएक्शन देख बोले फैंस- 'देखा भाभीजी'!
भले ही विराट कोहली (Virat Kohli) ने अपने करियर में काफी उतार-चढ़ाव देखे हों, लेकिन अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) हमेशा उनके साथ रही हैं। अनुष्का को भी कई बार इसके चलते काफी कुछ सुनना भी पड़ा है, लेकिन अनुष्का को या विराट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहांतक कि विराट ने खुलकर कई बार कहा कि, उनके मुश्किल वक्त में सिर्फ अनुष्का उन के साथ थीं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. कहते हैं कि जब भी पति पर मुश्किल आती है तो पत्नी अपने पति की ढाल बनकर उसके साथ रहती है। खूबसूरत कपल्स में से एक विराट कोहली (Virat Kohli) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) इसका जीता जागता उदाहरण हैं। भले ही विराट ने अपने करियर में काफी उतार-चढ़ाव देखे हों, लेकिन अनुष्का हमेशा उनके साथ रही हैं। अनुष्का को भी कई बार इसके चलते काफी कुछ सुनना भी पड़ा है, लेकिन अनुष्का को या विराट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहांतक कि विराट ने खुलकर कई बार कहा कि, उनके मुश्किल वक्त में सिर्फ अनुष्का उन के साथ थीं। अब इसी पर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने एक रील बनाई और गाना ऐसा लगाया कि अनुष्का भी खुद को इस पर रिएक्ट करने से रोक ना सकीं।
फैन ने विराट-अनुष्का पर बनाई रील
दरअसल सोशल मीडिया पर एक फैन ने रील बनाई है। इस रील को देखने के बाद आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाएगी। इस रील में विराट के उस बयान के ऊपर एक्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके बुरे वक्त में सिर्फ उनकी पत्नी अनुष्का ही उनके साथ थीं। विराट ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी। बस फिर क्या था सोशल मीडिया यूजर ने उसी पर एक एक्ट क्रिएट किया और ये रील बना डाली। रील पर यूजर ने इमरान खान के गाने बेवफा को लगाया और रील में एक्टिंग भी की।
यह भी पढ़ें- 41 साल की टीवी की 'भाभीजी' के ग्लैमर को देख सबकुछ लगेगा फीका, 'गोरी मैम' ने इंटरनेट पर मचा रखा है गदर
View this post on Instagram
रील में दिख रहा है कि कैसे एक फैन हताश होने का नाटक करते हुए, फूट-फूट कर रोता हुआ दिख रहा है और इसके बाद वो खिड़की से कूदने की एक्टिंग कर रहा है और तो और वो प्याज काटकर अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर इस रील के साथ एक कैप्शन भी लिखा गया है, जिसमें लिखा है कि, 'जब विराट कोहली ने कहा कि उनके बुरे वक्त में सिर्फ अनुष्का शर्मा ने ही उनका साथ दिया।'
अनुष्का शर्मा ने रील को किया लाइक
जैसे ही रील अनुष्का शर्मा तक पहुंची तो मिसेज कोहली ने तुरंत रील पर लाइक ठोक डाला। अनुष्का को भी ये रील पसंद आ गई। अब भले ही मजाकिया अंदाज में ही रील बनाई गई हो लेकिन हां, अनुष्का ने रील को पसंद जरूर किया है। अनुष्का का लाइन देखने के बाद यूजर्स ने भी इस पर खूब रिएक्ट किया है। किसी ने कहा कि देखो भाभी को रील पसंद आ गई और हो सकता है कि उन्होंने विराट को रील दिखा भी दी हो। ऐसे ना जाने कितने फनी कॉमेंट्स इसमें किए गए हैं।
आपको बता दें कि, विराट कोहली ने एडम गिलक्रिस्ट के साथ बातचीत में ये कहा था कि उनके बुरे वक्त में उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया है। वहीं अनुष्का की बात करें तो वो फिलहाल फिल्मों से दूर हैं और बेटे अकाय और वामिका की परवरिश में बिजी चल रही हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।