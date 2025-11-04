Language
    ब्लॉकबस्टर फिल्मों में किया काम, फिर भी Yami Gautam को बॉलीवुड ने क्यों नहीं दिया कोई अवॉर्ड?

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:20 AM (IST)

    बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री यामी गौतम (Yami Gautam) उन कलाकारों में से हैं, जिन्हें उनकी खूबसूरती के साथ-साथ उनकी एक्टिंग और कला के लिए भी खूब पसंद किया जाता है। यामी की सादगी फैंस को खूब भाती है लेकिन यामी गौतम को बॉलीवुड में वो मुकाम क्यों नहीं मिल रहा है, जिसके काबिल वो हैं। इन दिनों यामी अपनी फिल्म 'Haq' (हक) को लेकर चर्चा में हैं। 

    यामी गौतम को नोमनेशन्स के बाद भी क्यों नहीं मिले अवॉर्ड्स?

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री यामी गौतम (Yami Gautam) उन कलाकारों में से हैं, जिन्हें उनकी खूबसूरती के साथ-साथ उनकी एक्टिंग और कला के लिए भी खूब पसंद किया जाता है। यामी की सादगी फैंस को खूब भाती है लेकिन यामी गौतम को बॉलीवुड में वो मुकाम क्यों नहीं मिल रहा है, जिसके काबिल वो हैं। आखिरकार क्या वाकई में बॉलीवुड ने यामी के खिलाफ साजिश की या फिर यामी को सच में बड़ी फिल्मों के ऑफर्स नहीं मिले। यहां तक कि यामी ने अबतक कई अच्छी फिल्मों में काम किया है लेकिन फिर भी उन्हें अवॉर्ड क्यों मिले। आइए जानते हैं...

    यामी को क्यों नहीं मिला कोई अवॉर्ड?
    हाल ही में यामी गौतम ने इस पर खुलकर बात की है कि आखिरकार उन्हें अवॉर्ड्स में नोमिनेशन तो मिला लेकिन अवॉर्ड नहीं मिला है। हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में यामी ने कहा कि, मुझे ये बात परेशान नहीं करती कि मुझे अवॉर्ड्स क्यों नहीं मिले। जितना मैंने भागवत गीता को समझा है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा वह सच है। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे आदर्श इंसान की तरह इतनी अलग हो गई हूँ, लेकिन अगर आपमें सफलता और हारने के डर से अलग होने या किसी और के नज़रिए से मान्यता पाने की क्षमता है, तो आप ठीक हैं। मैंने किसी से किसी भी तरह की मान्यता लेना बंद कर दिया है। अगर अवॉर्ड मिलता है तो मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, वरना शायद नहीं हूं, ऐसा नहीं है।' इसके साथ ही यामी ने कहा कि उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए कई अवॉर्ड्स में नोमिनेट जरूर किया गया, लेकिन वो जीती नहीं।

    दर्शकों पर यामी को पूरा भरोसा
    यामी ने आगे बताया कि भले ही अवॉर्ड ना मिले लेकिन उनकी ऑडिएंस उनसे प्यार करती है...
    'मेरे दर्शक मुझे प्यार करते हैं, कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी मुझ पर दांव लगाने को तैयार हैं, उससे बड़ा अवॉर्ड क्या है जब दर्शक ही आपको उठा देते है। बाकी सब आना जाना है। लोगों को ही पता है। अगर इससे किसी को खुशी मिलती है, तो बढ़िया है।' यामी मानती हैं कि भले ही उन्हें अवॉर्ड मिले ना मिले लेकिन दर्शकों का दिल वो जीत रही हैं और ये काफी है।

    आपको बता दें कि पिछले दिनों ही जब नेशनल अवॉर्ड्स की घोषणा हुई थी तो यामी को कोई अवॉर्ड नहीं मिला था। ऐसे में दर्शक काफी नाराज थे कि फिल्म 'आर्टिकल 370' के लिए यामी को नेशनल अवॉर्ड मिलना चाहिए था। उधर अक्सर ये चर्चा होती है कि आखिर यामी को बॉलीवुड ने इतना किनारे क्यों कर दिया है। ना तो यामी किसी बॉलीवुड पार्टी में दिखती हैं और ना ही कोई बड़ा फिल्ममेकर यामी को अप्रोच करता है। कई बार इसको लेकर कहा गया है कि यामी आउटसाइडर हैं और टैलेंटेड हैं, इसलिए शायद उन्हें कॉर्नर किया जाता है। खैर अब सच क्या है ये किसी को नहीं पता लेकिन फिलहाल तो यामी अपनी फिल्म 'हक' (Haq) के जरिए आ रही हैं, जिसमें इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) के साथ वो नजर आएंगी।