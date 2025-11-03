'मुझे कास्ट कर लीजिए...' Sultan में पहलवान बनना चाहती थीं ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, इस वजह से हुईं रिजेक्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुल्तान (Sultan) साल 2016 की ब्लॉकबस्टर मूवी थी। फिल्म में सलमान खान और अनुष्का शर्मा लीड रोल में थे। फिल्म में दोनों ने रेसलर की भूमिका निभाई थी।

आदित्य चोपड़ा निर्मित सुल्तान आज भी सिनेमा की क्लासिक कल्ट में गिनी जाती है। इस फिल्म में सलमान खान के स्टारडम में और इजाफा कर दिया था और अनुष्का शर्मा की भी किस्मत चमका दी थी।

मगर अनुष्का के पास यह किरदार पहुंचने से पहले कई अभिनेत्रियां इस मूवी में काम करने के लिए बेताब थीं। इनमें एक नाम बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस का है जिसे प्रोड्यूसर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था।

क्यों सुल्तान से रिजेक्ट हुई थीं स्वरा भास्कर?

यह अभिनेत्री हैं स्वरा भास्कर। एक हालिया इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने सुल्तान से रिजेक्ट होने पर बात की है। उन्होंने बताया है कि एक आउटसाइडर होने के चलते उन्होंने कितना संघर्ष किया है। बॉलीवुड बबल के साथ बातचीत में स्वरा भास्कर ने कहा, "मैंने कहा, 'मुझे लगता है सर (आदित्य चोपड़ा), आपको मुझे कास्ट करना चाहिए। मैं एक बहुत अच्छी पहलवान बनूंगाी।' उन्होंने कहा, 'नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, स्वरा।' मैंने कहा, 'ठीक है।'"