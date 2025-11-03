'मुझे कास्ट कर लीजिए...' Sultan में पहलवान बनना चाहती थीं ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, इस वजह से हुईं रिजेक्ट
यह बात लगभग हर कोई जानता है कि अनुष्का शर्मा से पहले सुल्तान मूवी में सलमान खान के अपोजिट पहले मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) को अप्रोच किया गया था। मगर क्या आपको पता है कि एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस भी यह रोल करना चाहती थीं। मगर डायरेक्टर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुल्तान (Sultan) साल 2016 की ब्लॉकबस्टर मूवी थी। फिल्म में सलमान खान और अनुष्का शर्मा लीड रोल में थे। फिल्म में दोनों ने रेसलर की भूमिका निभाई थी।
आदित्य चोपड़ा निर्मित सुल्तान आज भी सिनेमा की क्लासिक कल्ट में गिनी जाती है। इस फिल्म में सलमान खान के स्टारडम में और इजाफा कर दिया था और अनुष्का शर्मा की भी किस्मत चमका दी थी।
मगर अनुष्का के पास यह किरदार पहुंचने से पहले कई अभिनेत्रियां इस मूवी में काम करने के लिए बेताब थीं। इनमें एक नाम बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस का है जिसे प्रोड्यूसर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था।
क्यों सुल्तान से रिजेक्ट हुई थीं स्वरा भास्कर?
यह अभिनेत्री हैं स्वरा भास्कर। एक हालिया इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने सुल्तान से रिजेक्ट होने पर बात की है। उन्होंने बताया है कि एक आउटसाइडर होने के चलते उन्होंने कितना संघर्ष किया है। बॉलीवुड बबल के साथ बातचीत में स्वरा भास्कर ने कहा, "मैंने कहा, 'मुझे लगता है सर (आदित्य चोपड़ा), आपको मुझे कास्ट करना चाहिए। मैं एक बहुत अच्छी पहलवान बनूंगाी।' उन्होंने कहा, 'नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, स्वरा।' मैंने कहा, 'ठीक है।'"
यह भी पढ़ें- Paresh Rawal ने शख्स के सिर पर मारा पत्थर, ऑडियंस पर भी किया अटैक, बोले- 'गुस्सा आता है जब आपको...'
स्वरा भास्कर ने आगे कहा, "देखो, अगर हम बहुत ज्यादा लिहाज-विहाज करेंगे तो हमें काम नहीं मिलेगा। हम आउटसाइडर्स हैं, है ना? मेरा कोई ऐसा जानने वाला नहीं था जो कॉल करके मुझे रिकमेंड कर सके। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, वह या तो लड़कर लिया है या खुद कमाया है- जैसा भी मेरे रास्ते में आया।"
काम मांगने में कभी महसूस नहीं किया शर्म
स्वरा भास्कर ने रिवील किया कि इंडस्ट्री में उन्होंने काम मांगने में कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं की। उन्होंने कहा, "मुझे कभी भी किसी से काम मांगने में शर्म नहीं आई। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल ठीक है। मुझे काम मांगना चाहिए। हो सकता है कि मुझे वह काम करने में मजा न आए, लेकिन फिर भी मैं करती हूं क्योंकि मेरा मानना है कि किसी को भी ऐसी झिझक नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूं- मुझे आपके साथ काम करना बहुत पसंद आएगा। प्लीज मुझे कास्ट करें, कंसीडर कर लीजिए।’ लेकिन जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूं, मैंने किसी से काम नहीं मांगा है।"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।